El PP pide más dinero del remanente para las AAVV

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila lamenta que el equipo de gobierno no invierta en las asociaciones de vecinos los 60.000 euros acumulados desde 2019, y mediante una nota de prensa enviada a esta Redacción el concejal popular, Mario Ayuso, asegura que «a pesar de haber aumentado las necesidades de estas entidades tras más de dos años sin realizar inversiones en las sedes, y a pesar de contar con fondos para ello en el Presupuesto, les escamotean 10.000 euros».

El comunicado de prensa continúa asegurando que «recientemente el equipo de gobierno municipal ha manifestado su intención de dotar con 50.000 euros, procedentes del remanente de Tesorería, a las Asociaciones de Vecinos de Ávila para inversiones en sus sedes», y ante estas declaraciones, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, Mario Ayuso, señala que «podrían incluso presupuestar un millón, porque el papel lo aguanta todo, pero no serviría de nada si luego no lo ejecutan. Porque le recuerdo al alcalde que no ejecutaron los 20.000 euros que había para este fin en el Presupuesto de 2019, durante el cual gobernaron más de la mitad del año». Prosigue Ayuso indicando que, «en 2020, el Presupuesto presentado por el equipo de gobierno ni siquiera contemplaba esta partida y la incluyó después al aceptar una enmienda presentada por nuestro grupo municipal. Pero dio igual porque, a pesar de que se lo pedimos varias veces a lo largo del año, tampoco lo ejecutaron».

En este momento, continúa asegurando el PP, con los 20.000 euros que tendrían que ser invertidos en este concepto en 2021 para cumplir sus compromisos, el total destinado a estas Asociaciones de Vecinos debería ser 60.000 euros y no 50.000, «lo que quiere decir que les están escamoteando 10.000 euros, a pesar de haber aumentado las necesidades de estas entidades tras más de dos años sin realizar inversiones en las sedes, y a pesar de contar con fondos para ello en el Presupuesto», apunta el concejal popular.

Por otra parte, el pasado 18 de enero, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ávila registró la justificación de la segunda parte del convenio con el Ayuntamiento del 10 por ciento que les falta por cobrar. Conforme a ese acuerdo, el Consistorio disponía hasta el 28 de febrero para realizar el pago pero, cinco semanas después, «no tenemos constancia de que este ha tenido lugar».

El edil del Partido Popular recuerda que, en este sentido, «hemos solicitado en varias ocasiones al alcalde, en Junta de Gobierno local, que se les abonase en plazo, y después de vencer este, que se les reintegre la cantidad restante a la mayor brevedad si aún no está realizado el pago, pues aparte de la obligatoriedad de cumplirse el convenio, la FAVA precisa hacer frente a los pagos de los suministros».