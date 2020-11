El alcalde visita la nueva sede de la ONCE en Ávila

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera ha visitado la nueva sede de la Agencia de la ONCE en la ciudad, en la que ha conocido, de primera mano, la labor que la Organización realizará desde esta nueva sede.

Según han explicado desde la ONCE en un comunicado de prensa, el alcalde y la concejala de Servicios Sociales, Paloma del Nogal, han realizado un recorrido por la sede de la ONCE en Ávila, acompañados por el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, la presidenta del Consejo Territorial, Rosa Mª Rubio, el vicepresidente del Consejo Territorial ONCE, Javier González, y la flamante directora de la Organización en Ávila, María Quindós.

Los responsables de la ONCE han explicado al primer edil abulense y a la concejala de Servicios Sociales los trabajos que realizará la Organización tanto hacia la ciudad de Ávila como hacia la provincia.

Jesús Manuel Sánchez Cabrera y Paloma del Nogal han podido visitar una exposición de material tiflotécnico, utilizado por las personas ciegas para manejar las nuevas tecnologías en diferentes campos de la vida diaria. Además, se les ha explicado la labor de la ONCE en materia educativa, así como en la rehabilitación de aquellas personas que pierden la vista para que puedan llevar una vida totalmente normal.

La ONCE en Ávila. Ávila cuenta con 355 personas afiliadas a la ONCE y, para proveerlas de los servicios que la ONCE pone a su disposición, la Organización cuenta con un equipo técnico compuesto por dos maestros, un instructor tiflotécnico, una trabajadora social, un técnico de rehabilitación, una psicóloga, un técnico de empleo y una animadora sociocultural. Además, hay que señalar la labor del equipo de mediadores de la Fundación ONCE de Ayuda a las Personas con Sordoceguera (FOAPS), que hace posible la comunicación con las personas sordociegas.

De los afiliados abulenses, 35 son ciegos totales. El grueso de afiliados supera los 80 años (un 25% del total); hay 38 personas menores de 30 años, de las que 17 son menores de edad. La afiliada de mayor edad alcanza los 100 años y el menor tiene apenas nueve meses.

En Ávila hay 20 personas con sordoceguera afiliadas a la ONCE (11 hombres y nueve mujeres); de los cuales dos son menores de edad, de seis y 14 años; cuatro, menores de 30 años; y el resto, mayores de 50.

En cuanto al género, la media está bastante equilibrada, siendo el 55% (195) mujeres y el 45% (160) hombres. Respecto a la ocupación, Ávila cuenta con aproximadamente 32 estudiantes y un elevado número de pensionistas.

Respecto a la situación geográfica de las personas afiliadas a la ONCE en Ávila, el 47% (168) se encuentra en la capital, mientras que el 53% restante, se reparte a lo largo y ancho de la provincia, destacando localidades como Arévalo, con 21 afiliados; Las Navas del Marqués con 11 o El Tiemblo y Candeleda, que cuentan con ocho afiliados en cada municipio.

La Agencia de Ávila tiene 49 vendedores en toda la provincia, de los que 22 están en la capital. Para la gestión de la venta de productos de juego responsable contamos con el equipo de ventas, compuesto por un gestor y una promotora comercial.