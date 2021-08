'Athina' lleva a Sofía en volandas

Sofía Dolegowski se llevó a sus vitrinas el Trofeo Caser Seguros - Memorial Castro Lucini al imponerse en un complicado desempate a lomos de ‘Athina de la Lande’, una yegua especialmente competitiva y limpia que la llevó en volandas al triunfo en el ‘Pequeño GranPremio’ y las puertas de una jornada dominical en la que ya todos piensan en el gran momento, el GranPremio Ayuntamiento de Ávila - Memorial Jaime Gabarrón con el que se pondrá el colofón a este 58º Concurso Nacional de Salto de Obstáculos.

Apenas nueve binomios se clasificaron para el desempate después de una primera fase que dejó fuera a alguno de los favoritos, como Rodrigo Rubia, Luis Fernández Gil-Furnier, Israel Cantero, Alfons Roquet o Jaime Gabarrón, entre otros muchos.

Si el primer recorrido no fue sencillo, el segundo tampoco, aunque lo pareciera. Tenía trampa.Pronto lo comprobaron Ana García Torres con ‘Mambo Rock’ y Beatriz Rivera con ‘Castine du Chanu’. Ambas derribaron el oxer. Tomó nota Sofía, la tercera en salir a pista.Recorrido seguro, rápido y limpio para colocarse primera con 34’’04.Y daba la sensación de que mucho más no se podía recortar, como así fue. Luis Márquez, con ‘Esprit des Parts’, y Carmen García-Torres, con ‘Elton Blue D’Argonne’, se descartaron en el ‘2’ y el ‘1’.Lo mismo le pasó a la abulense Elena Arévalo con ‘Brioni de Vidau’, que derribó de salida. Comenzó muy rápido el murciano Pablo Rueda con ‘Kaiser de Roulard Doble R’, pero tuvo que rectificar el paso en el último. Hacía 34’’37 para colocarse segundo. Visto el panorama, EnaraCid no quiso arriesgar. Con ‘H20’ fue académica. 37’’46 en el crono, sin derribos, para colocarse tercera. Se quedaría sin plaza en el podio en la última salida a pista, cuando Laura Roquet con ‘Blitzz Z’ hacía 35’’51.

Comenzó la jornada del sábado con el Trofeo One To Go sobre 0,90 en el que el triunfo recaía en Elena Quijano y ‘Pistón’. La matinal continuaba con el Trofeo Idea Publicidad sobre 1 metro con el triunfo de Miguel Rodríguez con ‘Bogotá’, que en el ecuador de la prueba marcaba un tiempo de 30’’35.Segunda posición para María Benito con ‘Cooper Guy’ con 33’’41 y tercero Jacinto Alonso con ‘Faraón de Val’ con 43’’53.

Emma Sierra y ‘Emina’ se hacían con la victoria en el Trofeo Pinol sobre 1,10 en un recorrido en el que apenas cuatro binomios finalizaron sin penalización. Segunda posición para Eduardo Pérez y ‘Evidence de Virton’ y tercera para Lucía Esteban y ‘Cedrick 10’. Pablo Vega SanRomán y ‘Twice Luck Z’ se proclamaban vencedores del Trofeo STXExpress sobre 1,20. Le arrebató el triunfo a la abulense Sonia Arévalo con ‘Zabaleta’, que en ese momento era primera con 62’’25. La tercera posición sería para Manuel Movellan y ‘Zeus del Pomar’ con 64’’44.