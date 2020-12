Otitis media, la más frecuente y peligrosa

La época de piscinas terminó, pero no por ello han cesado los problemas de oído. Según los expertos, llega el tiempo de constipados y eso significa una presencia más habitual de la otitis media entre la población. Una inflamación del tímpano que puede tener, en algunas ocasiones, «severas complicaciones» si no se trata por un especialista. Con la llegada del invierno y, junto con las bajas temperaturas, los resfriados son más frecuentes entre la población. Estos son, indican los expertos, la principal causa de otitis media, una inflamación de la caja timpánica que genera dolor y malestar. Al igual que la otitis externa, conocida por darse en épocas de piscina, «tiene como síntoma principal el dolor», explica el doctor Luis Lassaletta, presidente de la Comisión de Otología en Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y de Cuello. Sin embargo, la otitis media puede causar, en ocasiones, «severas complicaciones» en el caso de que no se trate a tiempo.