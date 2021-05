El PP pide información del proyecto de escaleras mecánicas

Después de plantearlo en la Junta de Gobierno Local del pasado 22 de abril, el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila insta al equipo de gobierno a que, “con la mayor diligencia, cumpla con las obligaciones requeridas por el Ministerio de Cultura para seguir adelante con su proyecto de instalación de unas escaleras mecánicas en la ciudad”.

Esta petición surge a raíz de conocer la existencia de una comunicación de este Ministerio, recibida por registro, “donde se solicita que se le conteste sin dilación y donde, sorprendentemente, afirma que ha tenido conocimiento de este proyecto a través de los medios de comunicación y no por un escrito oficial del propio Ayuntamiento”, explica Miguel Encinar, portavoz popular en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente.

El Ministerio recuerda en su comunicación la obligación del Ayuntamiento de informar previamente al Centro de Patrimonio Mundial, a través del Gobierno central, sobre este tipo de iniciativas, remitiendo la información técnica necesaria antes de tomar ninguna decisión. También advierte de que el proyecto de escaleras mecánicas, además, requeriría la realización de una Evaluación de Impacto Patrimonial, y finalmente recuerda que en Ávila está pendiente la delimitación de una Zona de Amortiguamiento apropiada, que es requisito obligatorio para todos los bienes catalogados como Patrimonio Mundial.

Encinar indica que en la última Comisión de Urbanismo, celebrada el pasado 18 de mayo, “el equipo de gobierno nos contestó a lo que planteamos en la Junta de Gobierno Local mencionada que no se había informado al Ministerio de Cultura porque todavía no existe ningún proyecto susceptible de ser enviado. Ciertamente, los grupos políticos no lo hemos visto en ningún órgano municipal a día de hoy. No sabemos más sobre las escaleras mecánicas que lo que hemos visto en la prensa y que existe una partida en el presupuesto de este año con ese nombre”.