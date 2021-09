El deporte, la sociedad y la política se rinden a Dani

No tardaron las redes sociales en volcarse con el triunfo de DaniRincón en el USOpen Júnior.Apenas transcurridos unos minutos, comenzaron a circular mensajes de toda procedencia pero con un único destino y destinatario, el tenista abulense, al que todos se rendían como reconocimiento por el triunfo conseguido. Llegaron de todas partes, pero por encima de todas la de Rafa Nadal, con el que tantas y tantas sesiones de entrenamiento ha compartido en la Rafa Nadal Academy by Movistar y que a través de Instagram felicitaba a Dani. «Muchas feliciades. Me alegro mucho por ti. Disfrútalo mucho y a seguir trabajando» le animaba el tenista de Manacor consciente de que, a partir de ahora, queda un prometedor futuro en el que trabajar.

Un reconocimiento que no se hacía esperar desde la Real Federación Española de Tenis con su presidente a la cabeza, Miguel Díaz. «Dani Rincón, campeón del USOpen Júnior. Es el 2º español que lo consigue y presagio de éxitos futuros. Enhorabuena y también a sus técnicos» escribía en su perfil personal. El tenis a todos los niveles se hacía eco de su éxito –«Desde el Open Castilla y León Villa de El Espinar queremos felicitar al abulense Daniel Rincón» señalaba su perfil oficial en Twitter– pero también el deporte nacional, con dos felicitaciones significativas. «Enhorabuena Daniel» escribía en su perfil oficial Miquel Iceta, Ministro de Cultural y Deporte. Orgulloso se mostraba José Manuel Franco, secretario de Estado para el Deporte.«Tenemos un futuro brillante en el tenis. Daniel Rincón, campeón del USOpen Júnior a sus 18 años, venciendo al primer cabeza de serie, el chino Juncheng Shang en dos sets».

Y en esta larga lista imposible de abarcar en todo su conjunto, la felicitación de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla yLeón. «El tenista abulense Dani Rincón ha ganado esta madrugada el US Open junior. Un gran hito deportivo para España, que pone a las claras el gran futuro de esta joven promesa forjada en la Academia Rafael Nadal».