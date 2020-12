COAG se opondrá a la subida de la aportación a PROVACUNO

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) no apoyará la propuesta de subida de la aportación económica de los ganaderos a la Interprofesional del Vacuno de Carne de España (PROVACUNO). La dirección de Provacuno propone duplicar la aportación de los ganaderos a la denominada extensión de norma: de los 50 céntimos por animal actuales a un euro en los siguientes ejercicios. Sin embargo, COAG considera inasumible esta propuesta ante la delicada situación que atraviesan las explotaciones. Por un lado, los costes han registrado un significativo incremento ante la subida de precios de entre el 10% y 20% desde enero de 2020 de las dos principales materias primas para alimentación animal, maíz y soja. Por otro, desde la primera declaración del Estado de Alarma, se acumula una caída del consumo cercana al 70% en el canal HORECA, que no se ve compensada por el incremento del 13% en hogares. Esta situación ha repercutido en los precios percibidos por los ganaderos, con caídas del 10% en añojo, 14% en vacas de categoría DO y 13% en terneros pasteros de 6 a 12 meses.

«El sector ganadero no percibe que un incremento tan acusado de la aportación económica a PROVACUNO vaya a repercutir en una mejora de la situación de mercado para el sector productor. Los ganaderos estamos soportando todo el peso de la crisis derivada de la pandemia y no estamos en circunstancias de asumir más exigencias. Así lo expondremos en las próximas reuniones de Junta directiva de la Interprofesional», ha subrayado el responsable del sector de vacuno de carne de COAG, Manuel Barahona.

En todo caso, COAG espera que pueda incrementarse la recaudación para el próximo periodo de extensión de norma si se consigue que los exportadores de vacuno vivo para su sacrificio en el extranjero también abonen la aportación económica obligatoria, igual que ya hacen el resto de operadores del sector.