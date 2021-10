Ávila se postula para atraer rodajes ante los localizadores

Ávila se postula como destino para rodajes de películas, series, anuncios y documentales y en esa carrera por atraer grabaciones ha mostrado su potencial sobre el terreno a la quincena de productores y localizadores cinematográficos, españoles y extranjeros, que esta semana realizan un circuito por la región, en el marco de la celebración del Shooting Locations Marketplace, el primer mercado de contratación específico desarrollado en la Feria de Valladolid. Palacios, calles del casco histórico, el Lienzo Norte, la Catedral y, por su puesto, la Muralla iban a ser algunas de las paradas del recorrido, pero también los espacios verdes de la ciudad.

El director general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, José Ramón González, se desplazó a Ávila para dar la bienvenida a los participantes en la gira, un encuentro en el que destacó que la estrategia de la Junta y de la Consejería de Cultura, junto a la Spain Film Comission, pasa por "atraer rodajes al territorio" y para ello "es importante que los localizadores conozcan de primera mano los sitios y los monumentos, la oferta que tenemos, y puedan valorar ese potencial" porque "nada sustituye al contacto visual". José Ramón González remarcó que la comunidad "tiene un potencial enorme", al albergar "lugares magníficos", y que "es un territorio para rodajes que ya está funcionando", algo que espera que continúe una vez que ya se está "recuperando" la actividad que se frenó durante la pandemia.

Así, apuntó que desde la Film Comissión de Castilla y León se vienen atendiendo unas 60 consultas todos los años y que el año pasado se quedaron una treintena, cifra que ya ronda de nuevo las 50. "Esperamos que el 2022 sea de plena recuperación", indicó. En este sentido, explicó que hace poco se rodó en Valladolid una película sobre los Hombres G además de "varios anuncios". "Uno de los espacios más solicitados son las carreteras, como las de las sierras de Ávila y Segovia, y también están siendo demandadas Las Médulas de León", desveló.

Sobre el circuito de los localizadores y productores, explicó que proceden de Estados Unidos, Reino Unido, Rumanía y España y que en principio no buscan algo concreto, al menos que les conste, sino conocer sitios para "hacer catálogo" por si surgen proyectos que encajen en Castilla y León. "Aunque la visita es corta, para Ávila es una oportunidad", señaló el director general de Políticas Culturales, quien indicó que la capital abulense era la última parada de un circuito que también pasó por Valladolid, Soria, Burgos y Salamanca, las provincias que mostraron predisposición en el mercado de contratación.

La teniente de alcalde de Turismo del Ayuntamiento, Sonsoles Prieto, explicó que acogen la visita "con los brazos abiertos" por ser "otra manera de comercializar la ciudad" con vistas a poder acoger proyectos audiovisuales y cinematográficos que "muestren la mejor versión" de Ávila, ya sea en películas, series o anuncios.

Una de las participantes fue Marta Ferrer, de la productora Babieca Films, quien destacó las localizaciones de Castilla y León para "proyectos de época y medievales", como la Muralla, y valoró la posibilidad de conocer "nuevos lugares", algo a lo que normalmente "no tenemos acceso" si no es en viajes como este. Además, de cara a los compañeros extranjeros subrayó que "sale barato rodar en España" por el coste, por la "inmensa variedad" de localizaciones y porque además "ya no hay tanta diferencia en el nivel de los técnicos como había antes".