Viajeros y pernoctaciones suben en un mes alrededor del 30%

i. camarero / ávila

Poco a poco la situación del turismo rural en la provincia va mejorando, pero aún hay mucho camino que andar. El Instituto Nacional de Estadística ha hecho públicos los datos correspondientes al mes de abril del año en curso y lo cierto es que son mejores que los de marzo, tanto en viajeros como en pernoctaciones. Concretamente es un 27,7% más y un 31,5% más respectivamente. En cifras hemos pasado de 1.191 viajeros a 1.521 (+330) y sus pernoctaciones crecen de 4.491 a 5.907 (+1.416).

Estas cifras no se pueden comparar con el mismo mes del año pasado puesto que para entonces, en ese cuarto mes estábamos en pleno confinamiento y sin poder salir de casa (cuánto menos, viajar).

Lo que sí podemos ver es cómo está siendo la tímida evolución en estos meses de 2021 en los que también ha habido restricciones a la movilidad y por tanto escasean los turistas, como es lógico.

El año comenzaba con 345 visitantes y 2.119 pernoctaciones para subir en febrero a 508 y 2.624 respectivamente (un 47,3% y un 23,8% también respectivamente).

Llegamos a marzo y los turistas fueron 1.191 (+683 y +134%) y las pernoctaciones, 4.491 (1.867 más que en febrero y un crecimiento del 71,2%). Ya en abril como decíamos al principio los incrementos fueron de 330 turistas más que en marzo hasta esos 1.521 y 5.907 pernoctaciones tras sumar 1.416.

Todos los meses transcurridos fueron mejor que el anterior según los datos del INE, ahora bien si sumamos los cuatro que tiene computados el instituto estadístico hacen un total de 3.565 viajeros y 10.398 pernoctaciones y esas cifras son, simplemente, muy escasas porque en cuatro meses de este también atípico año 2021 no llegamos a la cifra de un mes de enero «normal» y eso que enero es por lo general un mal periodo para el turismo normal. Para muestra, un botón: en enero de 2020 visitaron las casas de turismo rural en Ávila 5.529 viajeros que pernoctaron en 12.992 ocasiones. Lo dicho, un año después en cuatro meses no alcanzamos siquiera esos datos. Habrá por tanto que esperar a nuevos datos del INE ya sin restricciones a la movilidad, pero eso no será hasta dentro de un mes pues las fronteras se han abierto ya avanzado el mes de mayo. También habrá que esperar sin duda los datos del verano si la pandemia evoluciona como estimamos que será gracias a las vacunaciones que en el caso de Ávila ya superan el 30% de la población.

Y sobre todo habrá que confiar en que el sector viva un verano similar al pasado con cifras que fueron de récord en los meses de julio y agosto.

En cuanto a la oferta abulense hay que decir que entre marzo y abril hay más alojamientos rurales abiertos que ponen a disposición más plazas para los turistas. Hemos pasado de 620 alojamientos a 636 abiertos y en cuanto a las plazas son casi 200 más y ahora hay al uso 4.625 por las 4.430 del mes anterior.

baja ocupación. Con más alojamientos y más turistas sube también el grado de ocupación pero aún nos movemos en cifras muy bajas. La ocupación por plaza es del 4,26% (un punto más); por fin de semana pasa de 5,86% a 7,97% y por habitación de marzo a abril crece del 5,81 a 6,48%. Otro dato positivo pasa por el empleo ya que en abril son 735 personas trabajando en el sector, 25 más que un mes antes.