«Esta Semana Santa no vamos a llegar ni al 50% de ocupación»

El pasado fin de semana fue fiesta en algunas comunidades autónomas españolas, en siete concretamente, pero se puede decir que por Ávila en lo referente al turismo rural ha pasado sin pena ni gloria. Ha habido alguna reserva por aquello de celebrarse el Día del Padre, pero nada fuera de lo común. Y lo común en estos tiempos de coronavirus es que las reservas en nuestras casas rurales están muy por debajo de lo que sería deseable. Con los cierres perimetrales decretados hasta después de la Semana Santa, las restricciones de aforo también vigentes está claro, y así tristemente lo ven sin ir más lejos en Casas de Gredos -que gestiona 200 establecimientos en Ávila- que no va a ser la tabla de salvación como sí lo fue en su día el verano de 2020. Julio y agosto registraron datos históricos, el mejor verano en muchos, pero aquellas ganancias se han estirado hasta que ya no han podido hacerlo más porque a pesar de ir muy bien es lógico que «con dos meses no salves un año entero». Desde Casas de Gredos Alicia Garcinuño, su representante tiene claro que de momento para los próximos días festivos «no vamos a llegar ni al 50%», pero «toda reserva es bienvenida» y más teniendo en cuenta que el año pasado acabaron la Semana Santa en blanco. La pandemia obliga, saben lo que tenemos en frente y de verdad «es que nos damos con un canto en los dientes por las reservas que tenemos» pero, claro, no pueden no echar la vista atrás para saber que estas fiestas solían ser de aquellas de «todo vendido».

No corren buenos tiempos porque además hay gente que había reservado de otras comunidades para la Semana Santa hace ya tiempo previendo que «igual podían venir y, poco a poco, vamos teniendo también cancelaciones, y nada, les devolvemos el dinero y ya está».

No todo va a ser negativo y ese 50% de reservas al que parece que se podría llegar lo hace de la mano del turista castellano y leonés que, antes venía, pero ahora es el que va a sostener esta ‘Semana’. Burgos, Soria, Salamanca o Segovia son de los que más están reservado y también gente de Ávila, relata Garcinuño y «eso también es muy interesante». Ycomo ello el hecho de que haya gente que «está reservando ya de cara al verano y lo hace para una semana, quincena, tres semanas e incluso gente que te reserva un mes la casa entera». «Hoy mismo he reservado una casa para la primera quincena de septiembre».

El año pasado el turismo rural fue un auténtico boom y estiman que este año también lo va a ser. La gente quiere salir y hacerlo a entornos seguros «muchos ni siquiera se van a mover de esa casa, te piden que esté aislada, con patio, barbacoa, un pequeño jardín», también los que están reservando para la Semana Santa lo hacen. Las piscinas, eso sí, las solicitan para el verano y también están entre los requisitos de los que se están adelantando unos meses.

Está claro que el sector no vive buenos tiempos y no puede vivir de las rentas que dejó un gran verano porque los gastos corren y son muchos.

Además desde la asociación de Casas de Gredos explican que ellos como asociación «nos hemos quedado fuera de todas las ayudas», van para empresas, autónomos, pero «las asociaciones nos hemos quedado fuera y también las necesitamos», reclama.

Saben que los cierres perimetrales están decretados por la pandemia pero no pueden obviar que nuestro principal emisor de turismo rural es el madrileño y en principio sin ellos no van a llenar. Confían eso sí en que como ocurriera el año pasado las medidas se relajarán de cara al verano para poder salvar «algo» un 2021 que acaba de empezar y que de momento no tiene buenas perspectivas.

En el mismo sentido de necesidad de apertura de cierres perimetrales y, en su caso, de incrementar los aforos, se posicionaban desde la plataforma SOS Turismo Rural Castilla y León, una asociación a nivel regional que cuenta con socios en Ávila y que este domingo enviaban un comunicado por el que destacaban la «muy escasa o nula repercusión» del puente de San José en la provincia precisamente por la prohibición de que lleguen turistas que no sean exclusivamente de Castilla y León.

Tampoco las perspectivas son mas halagüeñas de cara a la Semana Santa, tanto por esos cierres perimetrales como por el escaso aforo de cuatro personas máximo en los establecimientos, lo que dificulta y hace inviable las reservas.

La realidad por la que, estiman, atraviesa el sector es que lleva «sin trabajar con normalidad desde el mes de marzo de 2020, cuando se estableció el estado de alarma por el COVID 19. Desde entonces, la ocupación de las casas de turismo rural, ha sido nula, sin que se registrara ninguna reserva que hiciera viable el negocio del turismo rural, salvando la excepcionalidad de los meses de julio y agosto, cuando las medidas de confinamiento y restricción de movimientos han sido más permisivas».

«el periodo más negro». Desde la plataforma también han querido apuntar a que desde las administraciones, «las autoridades responsables tampoco han incentivado de forma eficaz el turismo de interior que hubiera podido salvar algunas fechas especiales como las de estos periodos de puentes y las vacaciones de Semana Santa, lo que implica que el sector del turismo rural, otras veces el motor económico y cultural de nuestros pueblos, esté viviendo el periodo más negro de esta época».

Por todo ello informan que SOS Turismo Rural y sus casi 600 integrantes a nivel regional está recogiendo firmas para que se cambie el escaso aforo permitido de cuatro personas que, junto con los cierres perimetrales, hace que las reservas en las casas rurales de más capacidad, sea «totalmente inviable y no puedan trabajar al no recibir reservas o no cubrir gastos con la escasa ocupación a la que se obliga y ante la nula demanda».