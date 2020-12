El Lennon neoyorquino

En 1971, John Lennon se mudó a Nueva York para tratar de dejar atrás una vida en la que era el constante centro de atención y en la que la prensa observaba cada uno de sus movimientos. Sus nueve años de residencia en la metrópoli, donde formó una familia y dio rienda suelta a su creatividad, le llevaron a enamorarse de una ciudad que le vio morir asesinado hoy hace 40 años.

Aquel 8 de diciembre de 1980, el el más famosos de los Beatles cayó acribillado en la puerta de su casa, el edificio Dakota. Contaba solo con 40 años y su asesino, Mark David Chapman, era un fan desequilibrado en busca de la fama. El suceso sacudió al planeta entero. Uno de los iconos de la cultura popular y de la paz moría de forma dramática y violenta. Cuatro décadas después, su legado pervive en varias generaciones.

«Él siempre dijo que Nueva York es la mejor ciudad del mundo», apuntaba hace unas semanas Sean Ono Lennon, el hijo de Yoko Ono y John Lennon, durante un evento en el que el icónico Empire State Building rindió homenaje al músico en el que hubiera sido su 80 cumpleaños. «Como todo el mundo sabe, Nueva York es una ciudad en la que no tienes que nacer aquí para ser neoyorquino, solo tienes que enamorarte de ella. Así que mi padre era un neoyorquino de corazón», agregó poco antes de levantar la palanca que iluminó el rascacielos con un símbolo de la paz.

Pese a que Lennon nació en la ciudad británica de Liverpool, durante su estancia en la Gran Manzana proclamó a los cuatro vientos su amor por una metrópolis que consideraba su hogar, donde nació su único hijo y donde sus mensajes de amor y paz se solidificaron.

«Realmente nos sentimos en sintonía con los neoyorquinos», contó quien fuera su pareja icónica, Yoko Ono, en el documental LENNONYC (2010) y añadió: «He conocido a muchos neoyorquinos que se quejan, pero nadie se va, solía decir él. Es el mejor lugar del mundo».



Ambiente hogareño

La pareja se había instalado a principio de los años 70 en Greenwich Village, el por entonces distrito artístico por excelencia. «Él no quería ser John Lennon, el ex Beatle, una celebridad», apunta Susan Ryan, una escritora que organiza visitas guiadas relacionadas con la banda de Liverpool. El apartamento del número 105 de Bank Street, donde vivieron de 1971 a 1973, ha estado ocupado desde hace 25 años por el mismo inquilino, Roger Middleton, «consciente de la herencia» del lugar.

Poco después se trasladaron al famoso edificio Dakota, un inmueble lleno de seguridad y en el que residían otros famosos como Lauren Bacall y Judy Garland. Fue allí donde nació su hijo. De hecho, después de su alumbramiento en octubre de 1975, Lennon vivió recluido en el edificio. «Cuidaba al bebé, hacía pan y era un amo de casa», afirmó el ex Beatle acerca de esa época.

La historia del Dakota está marcada ahora por las balas que segaron su vida y las coronas de flores que llegan a depositar, aún hoy, los fans del músico, sobre todo, en este 8 de diciembre.