Rechazada la PNL del PP sobre la universidad de la Policía

Bronco enfrentamiento político el que se mantuvo este martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputación entre los diputados abulenses Alicia García (PP) y Manuel Arribas (PSOE) en el debate sobre la Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Popular, para que el Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía tenga como única sede la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Y es que tras las intervenciones de los distintos parlamentarios que defendieron las posiciones de sus grupos, la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez Blanco, pidió a Manuel Arribas que retirase los “comentarios personales e insultos” que profirió, a su juicio, contra Alicia García “por el honor de esta comisión”, mientras que el diputado abulense del PSOE se “reafirmó en todas y cada una de mis palabras”. Al margen de esa ‘bronca’, la PNL no salió adelante, al sumar 15 votos a favor (PP, Vox y Cs), 17 en contra (PSOE, Unidas Podemos) y una abstención.

Alicia García, que fue la encargada de defender la PNL presentada por su partido, comenzó recordando que la creación del Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía es un mandato legal de 2009 de la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Local que “a día de hoy no se ha materializado a pesar de que ha finalizado el plazo transitorio de cinco años fijado en la misma ley”.

García recordó que en 2018 su partido tenía elaborado un borrador de Real Decreto que tenía establecido que el centro universitario se crearía en Ávila, “para fortalecer la Escuela Nacional de Policía, porque sus instalaciones y sus infraestructuras son idóneas”. No obstante, apuntó que, “con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, en junio, este proyecto quedó paralizado y ahora tres años después sabemos por las organizaciones sindicales y por la redacción del borrador del Real Decreto que regula su creación que este Gobierno lo que quiere es deslocalizar el centro universitario de las instalaciones de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y desaprovechar así la experiencia formativa y las instalaciones de un centro que es modélico”.

Alicia García afirmó que esa “deslocalización que prevé el Gobierno es un revés para Ávila y para Castilla y León” y si bien reconoció que el borrador del Real Decreto, en el artículo 2, “dice que el centro estará ubicado en la Escuela Nacional de Policía, pero es que también dice que el centro podrá disponer de otras sedes”.

La diputada del PP defendió que “los abulenses queremos que el Centro Universitario esté ubicado en su totalidad y en exclusiva en Ávila. No queremos una sede administrativa, social, queremos que los alumnos se formen en Ávila y que el profesorado imparta la formación en Ávila”, y precisó también que es una demanda de la mayoría de las organizaciones sindicales que “defienden que la totalidad del centro universitario esté en Ávila”, al igual que en Aranjuez esté el centro universitario de la Guardia Civil desde 2009.

A su vez, Alicia García insistió en que el Gobierno “está generando dudas” con este proyecto “por la gran ambigüedad en sus respuestas”. En este sentido, se refirió a la intervención del director general de la Policía Nacional que anunció el 31 de diciembre en el Congreso una dotación de 4 millones de euros para la puesta en marcha del Centro Universitario de la Policía Nacional, si bien en los Presupuestos Generales del Estado “aparece un proyecto ‘Reforma general Escuela Nacional de Policía de Ávila’ y que contempla exclusivamente la exigua cantidad de 100.000 euros y ni rastro de esos 4 millones que anunció el director general”.

De igual modo recordó que su partido presentó una enmienda de 5 millones de euros a los PGE para abordar ese proyecto que “tumbó” el Gobierno y se refirió a sendas preguntas que han planteado en el Congreso en las que “no hay ni rastro de los 4 millones ni de ese centro universitario”.

Por este motivo, concluyó solicitando al Gobierno que “apueste claramente por la Escuela Nacional de Policía, que apueste claramente Ávila, que se apruebe el Real Decreto de creación del Centro Universitario de Formación en la Escuela de Policía de Ávila, que se elimine del decreto, del artículo 2, donde dice que el centro podrá disponer de varias sedes y que recoja como única sede la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Y que se inviertan esos 4 millones para la creación del Centro Universitario en la Escuela Nacional de Policía”.

Por su parte, el diputado socialista Manuel Arribas comenzó su intervención acusando a Alicia García de “mentir”, “haciendo unas declaraciones que poco tienen que ver con la iniciativa que usted trae a esta cámara”. Arribas afirmó que “lo que usted quiere es ensuciar, crear alarma y obtener rédito político de un proyecto que ya sabemos que les duele, porque va a ser realidad gracias al PSOE”. Y defendió el compromiso existente con esos 4 millones de euros para la ejecución del Centro Universitario de la Policía en Ávila, así como “15 millones de euros para la modernización de una Escuela que ustedes dejaron semi en ruina. Y 5 millones más para la construcción de dos pabellones”.

Arribas continuó con sus críticas y aseguró que “a usted y al PP nunca les ha importado la Escuela Nacional de Policía de Ávila, salvo para ir a hacerse fotos el día de la jura y ahora para intentar hacer creer a los abulenses poco menos que se a desmantelar, cuando sabe usted que eso es falso”. Y le recordó el episodio en el que “las alumnas se tenían que duchar con agua fría porque el PP tenía abandonada a nuestra provincia”.

A su vez, le reprochó a Alicia García que es “una diputada turista”, que viene a Ávila, da un paseo por el Grande, se hace un par de fotos, lanza dos mensajes falsos, coge su coche y se marcha”. De igual modo, “le pidió seriedad y que se lea los diarios de sesiones o que alguien se los lea por usted y después se lo cuente”, recordándole la intervención del director general de la Policía en la que aseguró que “el Centro Universitario de la Policía se ubicará en Ávila”. Y añadió: “De ahí a que ustedes recojan firmas para decir que nosotros vamos a desmantelar la Escuela de Policía hay un trecho”. De igual modo, le reprochó que “a usted, cuando peor para Ávila, mejor para su partido”, por lo que le pidió que “deje de generar dudas con algo que los abulenses sentimos tan nuestro como es la Escuela de Policía, que va a tener un centro universitario y va a ser una realidad gracias al empeño del señor Marlaska, de todos los socialistas de Ávila y de este diputado, al que usted semana tras semana acusa de no tener experiencia”. Y finalizó reprochando a Alicia García que “usted solo tiene experiencia, pero ningún interés por nuestra provincia”.

Junto a los dos representantes abulenses, también intervinieron en el debate diputados de Cs, Vox y Unidas Podemos, los dos primeros para mostrar su respaldo a la PNL y el último su postura en contra.

Por la formación naranja, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas aseguró que “me parece razonable que el Centro Universitario de la Policía se ubique en las dependencias de la Escuela Nacional de Policía que está en Ávila, tiene todo el sentido común, y en aras a la mejora de la eficacia administrativa y una mejor gestión parece todo lo razonable”. Si bien puntualizó que “entiendo que si el Gobierno no quiere ponerlo en Ávila lo que tendrá que explicar es cuáles son los motivos. Los criterios de transparencia de por qué se toman las decisiones. Que es algo de este gobierno, y señores del PP, del tuyo también lo fue, no hacen con todos los ciudadanos”. En este sentido, recalcó que “un Gobierno tiene toda la capacidad de ubicar una cosa donde le dé la gana, pero lo que sí que tiene que hacer es explicarlo a la sociedad y ser transparente”. Y finalizó diciendo que “no acabo de entender que tenga que separarlo, porque va en contra de cualquier eficacia administrativa, de procedimientos, de formación, implica más coste para todos los españoles, y no tendría ningún sentido”.

Ismael Cortés, de Unidas Podemos-En Comun Podem, argumentó el voto en contra de su grupo porque “ya se está poniendo en marcha este dispositivo” para la creación del Centro Universitario de Formación del Cuerpo Nacional de Policía. Así expuso que “desde la Dirección General de la Policía está prevista la puesta en marcha a lo largo de este año del Centro Universitario de la Policía Nacional que se ubicará en Ávila y en el que se invertirán 4 millones de euros para la creación del Centro Universitario, además de otros 15 millones para la mejora de las infraestructuras ya existentes, y 9 millones para la construcción de dos nuevos pabellones residenciales para alumnos”. Además, añadió, “ese centro se vinculará a la Universidad de Salamanca, a través de la elaboración conjunta entre la Dirección General de la Policía y equipos docentes de planes de estudios y la oferta de grados y carreras relacionadas con la seguridad”.

Finalmente, Francisco José Alcaraz, de Vox, mostró su respaldo a la PNL porque “queremos que ese centro se lleve a cabo en Ávila”. A juicio de Alcaraz, “el Gobierno siempre va a rebufo de las necesidades que tiene el Cuerpo Nacional de Policía. Es importante la aprobación urgente de ese Real Decreto, de la moratoria establecida de la disposición 1ª para no truncar la carrera de los policías que quieran ascender”. Y terminó afirmando que “el Gobierno no debe demorar más el centro de Ávila”.