"Dejé ‘Cuéntame’ porque necesitaba proyectos nuevos"

El cariño popular que despierta el actor Ricardo Gómez se debe a que ha sido uno de los pocos intérpretes que los espectadores han visto crecer ante sus ojos debido a su encarnación de Carlitos Alcántara en la serie televisiva Cuéntame. Pero, tras decidir abandonar la ficción, en 2018, se ha embarcado en proyectos más pequeños pero, según él, muy gratificantes como el drama familiar Mia y Moi, primera película de Borja de la Vega, que explora la estrecha relación de dos hermanos tras una infancia marcada por la violencia en su hogar.

Su personaje en esta película, Moi, arrastra una pesada carga emocional, lo que le obliga a usted a utilizar un abanico de registros interpretativos. ¿Eso fue lo que más le atrajo de este papel?

Estoy tremendamente agradecido al director, Borja de la Vega, de que me viera capaz de hacerme cargo de un personaje así. Los actores tenemos una paleta de colores, unos papeles nos quedan más cerca y otros más lejos y, a veces, tenemos que caminar más para encontrar al personaje. El de Moi me quedaba muy lejos por cómo soy yo y, evidentemente, ese reto es lo que más me atrajo.

La historia de Mía y Moi habla de fantasmas familiares, de un pasado complicado y de las repercusiones que ha provocado en esos dos hermanos.

La película trata de muchas cosas, pero creo que el núcleo tiene que ver con las herencias familiares, la infancia nos acompaña toda la vida y, en este caso, los hermanos Mia y Moi han tenido la mala suerte de vivir en un entorno de violencia doméstica, y eso ha hecho que ellos sean una piña.

En este drama no solo se ha involucrado como actor, también como productor. ¿Tanto le gustó la historia cuando la leyó?

Conozco a Borja desde hace años y sabía la pulsión que tenía por hacer cine. Yo sé de la dificultad de armar económicamente una película, más aún, si es tu ópera prima y si por tu trabajo no puedes dedicar mucho tiempo a levantarla, porque vivimos en una industria que fagocita estas producciones pequeñas. Como siempre tuve claro que Borja era un autor de cine, por ello, tanto la actriz Bruna Cusi, mi hermana en la película, como yo, hablamos con Borja y le dijimos que estábamos con él en este proyecto.

Dejó hace tres años Cuéntame, tras 17 trabajando en la famosa serie. ¿Se ha arrepentido de salir de una zona de confort?

Yo creo que para todo hay un momento y que hay una cosa que es muy sana, y que la recomiendo para todos sus lectores, que es escucharse a sí mismo. Y cuando uno lo hace, y ve que tiene una necesidad, hay que moverse porque puede enquistarse. Mi necesidad era intentar evolucionar, y ponerme las cosas más complicadas, quería avanzar hacia retos que yo consideraba nuevos, desconocidos, mayores y es en lo que trabajo. Estoy muy contento de cómo me estoy desarrollando artísticamente y espero seguir haciéndolo.

¿Está haciendo más teatro que cine porque le gustan más los proyectos que le salen?

No tengo claro que sea así, este año se van a estrenar tres películas en las que he trabajado: El sustituto, Donde caben dos y, por supuesto, Mia y Moi, y una cuarta que no sé si se verá en 2022. Me siento muy afortunado. Es verdad que en los últimos años sentía una cierta necesidad y el teatro me abrió los brazos. Una oportunidad de probar, ensayar y equivocarte porque, a diferencia del cine y la televisión, ahí te dan la opción de preparar el papel dos meses.