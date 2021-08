El arte también es para el verano

Una de las bondades que esgrimen los asiduos a los museos en verano es poder disfrutar del arte en toda su expresión, al detalle, en absoluto reposo y con la tranquilidad de poder deternerse ante la obra con aforo reducido y... con aire acondicionado.

La pandemia ha dejado muchas ganas de visitar, de regresar a los eventos culturales y musicales del país y de disfrutar del enorme patrimonio que posee, incluidas sus reconocidas pinacotecas.

Por eso, los principales centros artísticos de la capital, como el Museo del Prado, el Thyssen y el Reina Sofía, han abierto de par en par sus puertas para mostrar no solo sus colecciones permanentes sino también sus exposiciones temporales, muchas de ellas retrasadas por la pandemia.

Lo mismo ha sucedido con museos tan renombrados como el Guggenheim de Bilbao, el Centro Botín de Santander -el primero en reabrir tras el estado de alarma- los distintos CaixaForum del país o el Picasso Málaga;al igual que los nuevos espacios de Cáceres -Helga de Alvear- y Menorca -Hauser & Wirth-.

Así, la primera pinacoteca española, el Prado, rompe su regla no escrita de no exponer arte posterior al nacimiento de Picasso, 1981, y exhibe gracias a una donación estadounidense la obra Busto de Mujer del artista malagueño, pintada en 1943 en un solo día en respuesta a la violencia de la Segunda Guerra Mundial.

Mientras, el Reina Sofía se adentra en la figura de la ecléptica obra de Ida Applebroog mientras reordena su colección a través del episodio Pensamiento Perdido: Autarquía y Exilio, con más de 300 obras realizadas en distintos formatos de un centenar de artistas de ese período comprendido entre 1939 y finales de la década de los años 50:Dalí, Saura, Oteiza, Millares, Tapiès o Miró.

El Thyssen, que celebra este año el centenario del nacimiento del barón, reúne hasta finales de enero de 2022 una selección de 20 piezas pertenecientes a la colección de Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza antes de que esta se dispersara entre sus herederos.

Planeta CaixaForum

Los centros CaixaForum de toda España sugieren también distintas propuestas culturales para animar el verano. Así, el espacio de Madrid realiza un viaje a las fronteras del entretenimiento a través de la muestra sobre videojuegos Homo Ludens, mientras el de Barcelona investiga las vinculaciones entre arte, tecnología y naturaleza, una experiencia inmersiva y multisensorial que invita a repensar la relación con aquello que nos rodea.

CaixaForum Sevilla se detiene en el surrealismo de los objetos y del arte y explora el intercambio en ambas direcciones, yuxtaponiendo obras vanguardistas con destacadas piezas de diseño.

Por su parte, Zaragoza lleva a cabo un viaje interactivo al interior del cerebro.

Principales muestras:

Balenciaga

Artesanos de la moda. La Fundación Azzedine Alaïa en colaboración con el Museo Cristóbal Balenciaga presentan la exposición Alaïa y Balenciaga: Escultores de la forma, un cuidadoso trabajo sobre estos maestros de la costura. Alaïa y Balenciaga entendían su labor en la moda como un trabajo donde diseñaban, cortaban y cosían con sus propias manos. Eran dos creadores que buscaban el equilibrio perfecto al tiempo que trataban de invisibilizar las costuras para confirmar así su maestría.

CaixaForum Madrid

Los juegos del futuro. Más de 2.500 millones de personas juegan a videojuegos en todo el mundo, una industria que supera en facturación a cine y música y cuyos tentáculos han traspasado las fronteras del entretenimiento. Homo Ludens radiografía el género en clave antropológica y rehuye del tópico, al tiempo que presenta un sector que mezcla pasatiempos con producto cultural y pujante industria. No en vano, los videojuegos se han convertido en un elemento clave para entender el presente.

Reina Sofía

Relaciones humanas. La exposición que el Museo Reina Sofía dedica a Ida Applebroog (Nueva York, 1929) es su mayor y más exhaustiva retrospectiva hasta la fecha. La obra de Applebroog trata sobre la violencia y el poder, la sexualidad de las mujeres, el espacio doméstico y el discurso de género. Durante más de cinco décadas, la artista ha profundizado en estos grandes temas y ha usado su práctica como una forma de examinar las relaciones humanas.

Prado

Picasso, Velázquez y El Greco. Pablo Picasso desembarca en el Museo del Prado con Busto de Mujer, una obra que cuelga ya en sus salas junto a Velázquez y El Greco y que entierra la polémica entre pinacotecas de que las obras anteriores al nacimiento del malagueño (25 de octubre de 1881) son cosa del Prado y las posteriores al Reina Sofía. El cuadro, un evocador retrato de mujer hecho en 1943 que refleja el estallido de violencia de la Segunda Guerra Mundial, es una donación de la Aramont Art Colection a la asociación de amigos estadounidenses del museo. Picasso emula en esta obra deformar con violencia la cara de una mujer, partiendo por la mitad el rostro y sus pechos. La nariz parece la de un animal y los ojos miran a sitios diferentes. El fondo está hecho en tono marrón, con una pincelada muy disuelta y muy parecida a la que usaba El Greco para sus retratos.

Centro Botín

Eclecticismo artístico. La muestra Miradas al arte, planteada como una serie reducida, aspira a que el espectador comprenda la obra creadora desde diferentes contextos. El Centro Botín, ubicado en Santander, acompaña esta muestra con su exposición permanente Retratos: esencia y expresión -depósito de la colección de Jaime Botín- y las esculturas de Joan Miró en préstamo de los herederos del artista. En conjunto, tres exhibiciones que presentan los valiosos fondos de la Fundación.

Guggenheim

Sutil paralelismo. Los años 20 fueron una década de progreso y también de reacción. La Guerra Mundial -a la que siguió una pandemia- despertó las ansias de vivir de la gente. En ningún otro momento del siglo XX fue el deseo de cambio tan intenso como entonces. Por eso, el espíritu de innovación alimentó el arte y favoreció la experimentación en todas sus disciplinas. En este sentido, resulta extraordinario que ninguno de los logros de aquella época haya perdido relevancia en el mundo actual.

Helgar

El significado espacial del arte. El recién inaugurado Museo Helga de Alvear, en Cáceres, presenta una exposición que combina la creación artística con el entorno. Así, Más que espacio es una experiencia sensorial e intelectual en la que el visitante podrá observar una secuencia de obras que versan sobre la representación del entorno y en la que se plantea cómo los artistas han sido capaces de reproducirlo, imaginarlo, interpretarlo o deconstruirlo.

Picasso Málaga

Reinvención cíclica. La exposición sobre Miquel Barceló en el Museo Picasso Málaga pone el foco en la condición cultural trashumante del artista, a la vez que supone un planteamiento crítico sobre la creación. Cada una de sus obras permite alcanzar la siguiente y así sucesivamente, en una especie de proceso de reinvención cíclica. Así, partiendo de la realidad que mira, vive, lee e imagina el autor, las representaciones incluyen matices sociológicos o incluso ecológicos, al tiempo que expresan una apasionada vida interior. El museo destaca la movilidad y el cambio como algunas de las características más sobresalientes del trabajo del artista mallorquín, cuyo mundo creativo transita por una continua metamorfosis. Además, el paso del tiempo y la alquimia de los materiales destacan como elementos del hilo conductor de esta muestra que cuenta con la colaboración de Fundación la Caixa.