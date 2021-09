La cuarta plaza de magistrado en Ávila, "más cerca"

La creación de la cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Ávila está más cerca de ser una realidad, después del encuentro entre el secretario general del PSOE de Ávila y senador por la provincia abulense, Jesús Caro, con la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el que esta vieja demanda de la Justicia abulense fue el asunto principal que abordaron ambas partes.

Caro asegura que «en la actualidad se está trabajando para que sea una realidad esa cuarta plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Ávila, una demanda en materia de Justicia pendiente desde hace muchos años y para cuya implantación el Ministerio ha solicitado ya los estudios pertinentes». El senador del PSOE recuerda que «se trata de una reivindicación que viene figurando en la memoria que cada año presenta el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, si bien es cierto que desde el Gobierno se ha reforzado con una plaza en comisión de servicio, el objetivo es lograr la citada cuarta plaza».

«Es un tema que ya tratamos con el anterior ministro», recalca Caro, «con quien tuvimos varias reuniones y tras habilitar un juez de manera provisional, había un compromiso por parte de Juan Carlos Campo de resolverlo de una forma definitiva, y ahora podemos decir que las cosas van por buen camino, con los trámites administrativos ya en marcha».

El cambio de titular del Ministerio el pasado mes de julio no impide hizo que Caro se dirigiera a la nueva ministra, la ex presidenta del Senado, «con quien yo tengo una buena relación, para comentarle que teníamos este compromiso avanzado y me dijo que si ya estaba comprometido de antes, lo asumía como proyecto pendiente. Le voy a remitir un informe que me hizo llegar el presidente de la Audiencia sobre esta necesidad, y la propia ministra me comentó su interés por conocer esta situación de primera mano».

Después de estas negociaciones, Caro es optimista y asegura que «las cosas pintan bien», y más después de que «en dicho encuentro, la Ministra Pilar Llop me trasladó su deseo de acudir próximamente a la ciudad de Ávila para visitar la Audiencia Provincial y conocer de primera mano las principales necesidades que tiene la provincia en relación con la Administración de la Justicia».

Por todo ello, Jesús Caro ha agradecido la disposición que ha mostrado la ministra en el encuentro celebrado, al tiempo que ha confiado en que el trabajo que se está desarrollando «sirva para mejorar la eficiencia y la calidad de la Justicia en la provincia de Ávila», aunque también quiso ser prudente porque «vamos a esperar a que todo se concrete y esa atención a esta demanda se pueda cumplir en un periodo de tiempo no demasiado lejano».