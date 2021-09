El horizonte del Óbila se aclara

El horizonte económico del Óbila CB parece aclararse de manera positiva. Así lo ha asegurado el presidente del club, Carlos Hernández Guío, quien aseguró que «la situación está mejor» después de la puesta en marcha de «varias operaciones de refinanciación y saneamiento económico» que podrían desembocar en que «a final de temporada creo que habrá muy buenas noticias».

Hernández adelantó también que «durante la temporada vamos a ejecutar operaciones en las que llevamos dos años trabajando», y mostró su confianza en que «el balance económico del Óbila a final de año va a ser una gran noticia. En mayo o junio del año que viene estaremos en una situación muy diferente».

En cuanto a la actualidad deportiva, y de cara a una Liga que comienza este sábado aunque al Hereda Ávila Auténtica El Bulevar le corresponda descansar, el presidente aseguró tener «buenas vibraciones con el entrenador y con el equipo. Están echando muchas horas para hacer un gran grupo», que se completará, se espera que en la próxima semana, con la llegadas de los tres jugadores que faltan.

El club presentó este viernes al jugador Guillermo Rodríguez, mientras que esta tarde a partir de las 19,30 horas se medirá al Torrejón, entrenado por el ex técnico abulense José Antonio Sánchez, en un partido amistoso que tendrá lugar en el CUM Carlos Sastre con entrada gratuita. Rodríguez destacó en su presentación que «siempre me hablaron bien del Óbila y por eso cuando me llegó la oferta no tuve ni que pensármelo. Es un buen proyecto. La ciudad está muy involucrada con el baloncesto y por eso estamos tan cómodos. Estamos haciendo muy buena química de equipo y ojalá todo siga así, porque será el principio de algo muy bueno para este año. Soy un jugador de equipo, alguna vez podré meter 20 ó 30 puntos, pero yo soy más de jugar para el equipo, pasar el balón o defender. El entrenador nos pide defensa y físico. Estamos entrenando mucho y ahora nos vemos en la cancha con fuerza y ganas de empezar la temporada para lograr el objetivo que todos tenemos en mente».