El PP cree que Ávila va a peor por la incapacidad de XAV

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila considera que la ciudad ha retrocedido desde la llegada de Por Ávila al equipo de gobierno municipal, la portavoz municipal popular, Sonsoles Sánchez-Reyes, achaca esta situación a que XAV «no tiene capacidad ni plan para gobernar la ciudad».

Acompañada por el concejal Miguel Encinar, Sánchez-Reyes ha hecho balance de los más de 800 días de mandato municipal, en los que ha visto que el equipo de gobierno compuesto por XAV y Ciudadanos, se dedica a «sestear y improvisar».

Para la portavoz del PP, «estamos ante un equipo de gobierno que vive de las rentas del anterior mandato con la Edusi, el ARU ó las obras en el polígono de las Hervencias, o de las rentas de la Junta con el Plan Territorial de Fomento, el Plan Nissan, matadero, Mercado de Abastos o la mejora en saneamiento e iluminación».

Sánchez-Reyes insistió en que «este es un equipo de gobierno sin planificación. No ha habido cronogramas ni programación de mandato. Van a salto de mata. Hay parálisis de la ciudad, que no avanza, sino que retrocede. No ha mejorado en nada desde junio de 2019, ni en transporte, ni en limpieza, ni en iluminación, ni en mantenimiento…», para apuntar también que «el alcalde y sus concejales están descoordinados. Uno dice una cosa y otro la contraria. No cumplensu programa electoral y ponen excusas de todo tipo para ello, que si la sequía, la herencia, otras administraciones, la pandemia, los técnicos, la nevada… Su gestión se resume en propaganda vacía, anuncios públicos con fotos que luego ni se ejecutan ni se materializan. Eslóganes que no se traducen en hecho tangibles. Esa es la realidad. Enfrente tienen a una oposición que sí, que critica, pero que propone, y mucho, constantemente porque la política antes que enfrentamiento es unión y saber trabajar en equipo, y antes que el interés de un grupito de personas con ganas de un cargo es interés general, pero esto es muy difícil de explicar a quien entiende la democracia como un enfrentamiento deportivo cuando no bélico. Desde el PP seguiremos trabajando para trasladar a la ciudadanía lo que creemos mejor para Ávila, lo haremos por convicción, pero también por esperanza en poder cambiar las cosas más pronto que tarde porque la ciudad no puede esperar».