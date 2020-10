Octubre no olvida las huellas de Teresa

El mes de octubre en Ávila recuerda inevitablemente a Santa Teresa, mística abulense fallecida el 15 de octubre de 1582 , y aunque este año las fiestas por la patrona no serán como las de otros años por culpa de la pandemia de la COVID-19, no faltan iniciativas para que vecinos y visitantes puedan acercarse a la figura y la obra de la Santa más universal en el mes en el que se conmemora su fallecimiento. Una de ellas es ‘Huellas de Teresa en Ávila’, la ruta turística incluida dentro del programa anual de visitas guiadas del Ayuntamiento de Ávila que ayer, primer domingo de octubre, se volvió a poner en marcha.

Lo hizo, como prácticamente todo en estos tiempos del coronavirus, condicionada por la COVID-19, lo que se traduce en un aforo muy reducido (a nueve personas), disminución de duración, cambio en los lugares de la visita, recorrido a pie en lugar de en autobús y todas las medidas de higiene y seguridad que marcan las autoridades sanitarias.

El espíritu, eso sí, se mantuvo intacto, y no fue otro que dar a conocer los principales hitos en la vida y la obra de Santa Teresa a través del recorrido de algunos de los lugares que fueron clave en su trayectoria, no en vano fue en esta ciudad donde esta mujer referente de la espiritualidad española escribió algunas de las páginas más sobresalientes de su legado.

Así, de la mano del guía turístico Jorge Díaz varias personas pasaron buena parte de la mañana del domingo profundizando en una figura que, aunque es de sobra conocida, siempre permite seguir aprendiendo. El convento de San José y la Casa Natal y Museo de Santa Teresa fueron los principales puntos de una visita que también tenía previsto pararse en el almacén visitable de Santo Tomé El Viejo por albergar la tumba de una beata que se relaciona con la Santa. Era una buena opción también para resguardarse del mal tiempo con el que se iniciaba una propuesta que, pese a todo, salió adelante y quiere repetir todos los domingos por la mañana (a partir de las 11,30 horas) del mes de octubre.

‘Huellas de Teresa en Ávila’ es una de las rutas que se mantienen dentro del programa municipal que tuvo que ser adaptado a la nueva normalidad, después de que todas las rutas quedaran suspendidas con el estado de alarma. La que se retomó ayer es, según el calendario previsto, la penúltima propuesta en ponerse en marcha en este segundo semestre, y en este mes comparte protagonismo con Ávila Patrimonio de la Humanidad, Joyas Abulenses y Ávila de Leyenda.