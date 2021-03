El Real Ávila reclama su derecho a soñar

El sueño del Real Ávila de pelear por el ascenso a la Segunda División B sigue vivo. Se lo ganó por derecho el equipo encarnado salvando un empate (0-0) ante el Mirandés B en una tarde que podría haber acabado en pesadilla. Ganó el Almazán ante el Bupolsa (1-0) y de no haber puntuado el equipo de María Hernández en Ence habrían caído a la Fase de Permanencia. De pelear por la Segunda B, a pelear por mantener la Tercera División.Poco más que decir. Pero no fue así.El equipo reaccionó. «Si los anteriores partidos nos merecimos las críticas porque no estuvimos bien, en Miranda estuvimos a la altura» reclamaba María Hernández tras la respuesta de los suyos.

«El equipo respondió. Era un matchpoint lo que teníamos sobre el campo y el equipo lo salvó».Inclusive tiene claro el técnico salmantino que el resultado «no fue acreedor a los méritos que hizo el equipo». Porque como ya había avisado el técnico en la previa al duelo, aunque el empate les valía, de haber salido a por un punto posiblemente el resultado hubiera sido otro. «Con esa idea de ganar salimos al campo. Nos quedamos con la sensación de que nos podíamos haber traído los tres puntos de haber sido eficaces».

Finalmente sexta posición para el equipo encarnado en esta primera fase en el Grupo VIIIB y cuarta posición virtual de cara a la próxima Fase Final - Playoffs que arrancará el fin de semana del 3-4 de abril. Una fase a la que el equipo encarnado accede desde su grupo junto a la Arandina y el Mirandés B y en la que se medirá –liguilla a ida y vuelta– con La Virgen del Camino, Atlético Tordesillas y Atlético Bembibre. No será sencillo. Los encarnados arrancarán desde el inicio con la obligación de remontar –se arrastran los puntos y el coeficiente de la primera fase– posiciones en busca de los dos primeros puestos, lo que conceden el acceso a los playoffs de ascenso a Segunda B. «Nos hemos merecido ir por el camino largo, pero aunque será difícil somos conscientes de que hay posibilidades de pelear por el objetivo del ascenso». Ylas van a exprimir.

Tras llegar a la carrera, tendrá ahora María Hernández dos semanas de trabajo antes del primer partido. «Nos va a venir muy bien para ampliar los conocimientos, pero también para recuperar gente y aumentar la competitividad, sumando desde lo individual y lo colectivo». Necesita sumar fuerzas y espera el entrenador que este pase de fase haya servido para reforzar mentalmente al equipo. «Es la idea que tenemos. Queremos que el equipo se dé cuenta de que fuimos capaces de competir ante un equipo que llevaba muchas jornadas sin perder, que había hecho una segunda vuelta muy buena».Ante un rival así «fuimos merecedores de los tres puntos.El Real Ávila hizo este domingo muchas cosas buenas.Queda mucha liga. Vamos a ver si nos damos cuenta de ello y de que aunque el camino es largo se puede llegar al final del mismo de la manera positiva. Pero hay que ser muy conscientes de todo y especialmente ir paso a paso».