Barcones pide aunar esfuerzo para combatir la despoblación

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, tendió hoy la mano a la Junta, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que es el momento del acuerdo para aprovechar la oportunidad de los fondos europeos y pidió aunar esfuerzos entre todos para combatir el principal reto de la Comunidad, como es la despoblación.

Después de prometer el cargo por segunda vez -fue delegada desde junio de 2018 a abril de 2019-, Barcones comprometió todo su esfuerzo para que los presupuestos palíen cada año las necesidades y expresó que las reivindicaciones de las provincias, que conoce, son suyas e insistirá ante el Gobierno "para que sean atendidas".

En el acto institucional al que acudieron el ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la nueva delegada miró a los fondos europeos, de los que la Comunidad ha recibido ya 1.500 millones, para la reconstrucción tras el impacto de la pandemia "que ha trastocado todo".

Los fondos europeos son una oportunidad de cohesión social y demográfica que requieren sumar esfuerzos entre todos en la misma dirección de servicio a Castilla y León, sostuvo Barcones, convencida de que con ellos "se divisa un horizonte más claro", por lo que tendió la mano a la Junta para sumar, con ideas claras y paso firme. "De ello depende el futuro de Castilla y León", apostilló.

No olvidó a las corporaciones locales y pidió creer en el municipalismo, así como abogó por "aliarnmos y alinearnos" para combatir la despoblación que presentó como el principal reto de Castilla y León, donde planteó "abrir de par en par la puerta" al retorno, apostar por la equidad, la igualdad y la discriminación positiva "para que nadie se quede atrás".

Tras mostrarse "orgullosa" de como ha gestionado el Gobierno central la crisis sanitaria, social y económica, recordó que también ha apostado por el reto demográfico con un plan de 130 medidas y 10.000 millones y defendió la descentralización de instituciones como medida contra la despoblación.

Presupuestos

Subrayó que cuando se presentan unos presupuestos "casi nunca están todos contentos", pero aseguró que hace suyas las reivindicaciones de las provincias "para que sean atendidas por el Gobierno", donde mencionó que la Autovía del Duero (N-122 y A-11), que ella sufre a diario, tenga velocidad en su ejecución y se avance en la A-60 (Valladolid-León) o en la alta velocidad pendiente.

"Comprometo todo mi esfuerzo para que los presupuestos de cada año palíen las necesidades", remarcó, donde afirmó que "tocará explicar lo que no se puede conseguir y lo haré con la verdad y sin paños calientes".

Igualmente, manifestó que la violencia de género no se puede tolerar y comprometió todo el esfuerzo en el cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Me implicaré personalmente", aseveró. "Castilla y León es una y muchas, la diversidad nos enriquece, no vamos a consentir que haya nadie marginado", aseguró.

Barcones proclamó que no entiende la política sin diálogo, sin buscar soluciones y aseguró que cree en la gente y en el futuro de Castilla y León. "Mi única pretensión es ser útil a las mujeres y los hombres de Castilla y León. No hace falta que vengan a mi despacho, yo iré a verles", concluyó su intervención.

En su alocución, tuvo palabras de reconocimiento a la labor de la delegada que la siguió en 2019 en el cargo, Mercedes Martín, y a quien ella sustituye, Javier Izquierdo, que ha estado en el momento de la pandemia "que truncó cualquier otra acción de Gobierno".

"Mi vida se nutre de generosidad, no se la que doy, sino de la que recibo", afirmó, para añadir que "sin el ejemplo y la generosidad de Luis Tudanca" ella no estaría en el cargo. "Es un ejemplo bueno y noble de la política", definió al líder de su partido en la Comunidad.

Además, tuvo palabras para su hijo Guzmán, "el motor de su vida" al que quiere "por encima de todo", para su marido y el resto de su familia más cercana, como su hermana.

En el acto, también estuvieron el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, y los consejeros de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, de Empleo e Industria, Carlota Amigo, de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, así como el líder socialista, Luis Tudanca, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la secretaria general de Coordinación Territorial del Ministerio, Miryam Álvarez, entre otras autoridades.