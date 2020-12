Kingdom Hearts: Melody of Memory

Una de las características que los fans aprecian más de la serie Kingdom Hearts es la banda sonora, y este aspecto es el que protagoniza el spin off Melody of Memory, un juego musical con temas tan famosos como los de Yoko Shimomura o los de las películas de Disney que aparecen en los juegos, 140 canciones en total en las cuales personajes de la serie, casi siempre Sora, Donald y Goofy, corren por unos carriles y van golpeando enemigos al ritmo de la música. Se puede jugar en solitario o en cooperativo local y multijugador online. Está disponible en PS4, Xbox One y, por primera vez la serie llega también a Switch, donde hay un modo especial hasta para 7 jugadores de forma local.