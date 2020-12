Hyrule Warriors: La Era del Cataclismo

Cien años antes de que Link abriera los ojos en Breath of the Wild sucedió la Gran Calamidad, cuando Ganondorg sumió Hyrule en la oscuridad. La Era del Cataclismo revive en Nintendo Switch esa parte de la historia -aunque en una línea temporal alternativa- en forma de musou, un género que ya demostró hace años, con Hyrule Warriors, que encaja bien con el universo de Zelda aunque no es un tipo de juego muy conocido para el público en general. Zelda y Link, así como los cuatro Elegidos, van luchando de forma individual contra cientos de enemigos a la vez. Esta historia alternativa profundiza más en el conocimiento de los personajes de Breath of the Wild y las relaciones entre ellos.