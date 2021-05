La resistencia del Atlético continúa

Nunca ha ganado el Atlético en la ‘era Simeone’ las tres últimas jornadas de LaLiga al completo, ni siquiera cuando fue campeón en 2013-14; un éxito en el que insiste de nuevo, resistente en el liderato y frente a sí mismo, porque si logra los nueve puntos será el campeón irrebatible. En ello está el conjunto colchonero, que superó la jornada más comprometida de todas sobre el papel, marcada no solo en rojo por él en el calendario sino también por sus rivales directos. Incluso salió reforzado, por el partido que completó en el Camp Nou y porque, con una jornada menos, mantiene la misma renta: dos puntos.

Eso se traduce en una cuestión fundamental: sigue dependiendo de sí mismo en sus tres duelos finales frente a la Real Sociedad, mañana, y Osasuna, el domingo, en el Wanda Metropolitano y el Valladolid, en la última jornada en el José Zorrilla, para conquistar una Liga que ha liderado desde diciembre.

A dos puntos está el Real Madrid, segundo y que encara dos salidas seguidas (Granada y Bilbao) antes de terminar la Liga en casa con el Villarreal. A esa distancia también está el Barcelona, tercero y que visita al Levante, recibe al Celta y viaja a Eibar. A seis está el Sevilla, que juega en casa con el Valencia y el Alavés y fuera con el Villarreal en las tres últimas jornadas.

Nada más el pleno, el nueve de nueve puntos, garantiza al Atlético ser campeón sin atender a nadie más.

Lemar, de baja

Por delante, primero, tiene a la Real Sociedad, mañana en el estadio Wanda Metropolitano, con una baja segura: Thomas Lemar, titular habitual en el once tipo de Simeone durante los últimos meses y que sufre una «lesión miotendinosa en el muslo izquierdo», según las pruebas médicas e informó el parte médico.

No está disponible para el técnico argentino para armar el once. Aún no ha probado alternativas con vistas a ese encuentro. La sesión de ayer fue de recuperación para los titulares del Camp Nou, en un grupo diferente al resto, que se entrenaron con más intensidad.

Ni en uno ni en otro grupo estaba José María Giménez, de nuevo en duda para el partido.