El Ávila Auténtica El Bulevar regresa a la competición en la Liga EBA y lo hace con el apoyo de los suyos, ya que el público podrá entrar de nuevo al Carlos Sastre para dar al equipo ese plus que parece necesitar para mejorar los resultados, que no están siendo justos con el juego y la entrega de los verderones.

Así al menos lo ve José Antonio Sánchez, el entrenador del Ávila Auténtica, que celebra «la opción de que nuestro público pueda volver, que ya tocaba. A nosotros nos cuesta mucho jugar sin público, no sé a otros equipos que no noten tanto la presencia de su afición, pero nosotros los notamos y tenerlos es un plus añadido. Si a algún equipo del grupo le ha afectado sobre manera el no poder contar con la afición, ha sido al nuestro, porque nosotros lo notamos mucho».

Con esa ventaja, Sánchez es «optimista porque el equipo está con ilusión a pesar del elevado número de derrotas que llevamos por pocos puntos». Sobre el rival opina que «La Flecha es un equipo atípico, juega un baloncesto un poco anárquico, pero al mismo tiempo es un equipo conjuntado porque llevan mucho tiempo jugando juntos. En la primera vuelta perdimos por cuatro y tuvimos opciones. No tiene extranjeros, pero es muy compacto y conjuntado. Tenemos que tratar de limitar al máximo la aportación de sus mejores anotadores».

El CUM Carlos Sastre vuelve a recibir público en este encuentro entre el Ávila Auténtica y el CB La Flecha de esta tarde. Con un aforo reducido, los espectadores estarán separados en las gradas y deberán rellenar un escrito antes de acceder al interior del pabellón, en donde habrá dispensadores de gel.

- Partido: Ávila Auténtica El Bulevar - CBLa Flecha.

- Hora: 19,00.

- Cancha: CUM Carlos Sastre.

- Árbitros:Rodrigo Gallego y Jorge González.