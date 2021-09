Con un triunfo se trabaja mejor

El Hereda Ávila Auténtica El Bulevar tuvo el estreno deseado, con victoria y ante su público en un regreso al CUMCarlos Sastre con el que espera, poco a poco, volver a enganchar a la afición después de una pandemia que tanto daño ha hecho a todos. Y el deporte no ha sido ajeno. Sumaron su primer triunfo los de Carlos Osvaldo Gómez pero sobre todo sumaron confianza y en especial ganaron tiempo para seguir trabajando y mejorando en todos aquellos aspectos que la pretemporada, mucho más corta a lo habitual, no ha permitido a los verderones. Un buen resultado (76-61) para empezar la temporada pero simplemente un paso en el camino que ha diseñado el nuevo técnico argentino para los suyos. «Por el marcador ha sido un buen partido, pero hay que mejorar mucho».

Le queda aún mucho que recorrer a los verderones. Lo recordó el técnico argentino tras el partido pero fue evidente sobre la cancha del CUMCarlos Sastre. Rebote, circulación de balón, falta de compenetración de los jugadores, pérdidas de balón... Fue claro Carlos Osvaldo Gómez. «Tenemos que mejorar mucho en el rebote defensivo. Tuvimos que refugiarnos en una defensa en zona» comentaba a pie de pista. Precisamente fue la defensa zonal una de las claves del triunfo. El equipo se protegió y protegió a Marco Villalba, que a la espera de Ndiaye tuvo que hacer de ‘5’ cuando es un ‘4’.Una zona que desestabilizó a un Unicaja que no supo cómo atacarla. Al final 45 rebotes frente a 36. «Nos salió bien, pero debemos mejorar mucho más».

No quiere Carlos Osvaldo Gómez que el marcador ‘engañe’ ante aspectos en los que el entrenador argentino ve necesario mejorar, desde la circulación de balón –«no estamos aún acoplados para que el balón circule mucho más»– al tiro. Llamativo los 8 de 18 en tiros libres. «Es un tema de concentración, porque tenemos sesiones muy largas de tiro, pero aún no han ajustado la mano».

Obradoiro, líder, próximo rival en el CUM Carlos Sastre

Jornada consecutiva en casa para el Hereda Ávila Auténtica El Bulevar, que tendrá el próximo fin de semana –sábado, 19,00 horas– un duro rival. Porque llegará al CUMCarlos Sastre el líder, el Obradoiro Silleda, que este fin de semana se imponía con contundencia por 107-75 al Solgaleo Bosco Salesianos.Hasta seis jugadores del cuadro coruñés superó la decena de puntos, con especial atención a la actuación de Carrasco, Parrado y Paz Vázquez. Los gallegos comparten liderato con el Leclercl Caja Rural RDL, que vencía por 54-83 al Ucoga Seguros Chantada, elMarínPeixegalego, que derrotaba 82-60 al Traumacor Culleredo, o el Porriño Baloncesto Base, que superaba 75-51 al Claret Innoporc. Primeros líderes –dos victorias en dos partidos– del Grupo AB. En el Grupo AAla competición ha comenzado con una igualdad parecida. Getxo SBTdomina la tabla compartiendo número de victorias (2 de 2) con Megacalzado Ardoi, CBSolares, CBSanturtzi SK o el Valle de Egües.