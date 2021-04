El Óbila evita agobios de última hora

Lo reconocía el propio José Antonio Sánchez sobre el parqué del CUM Carlos Sastre. «Teníamos que haber resuelto antes el tema de la permanencia y no haber llegado a este partido en esta situación de estrés». Le ha costado al Ávila Auténtica El Bulevar certificar su permanencia, la continuidad en una Liga EBA que cerrará su temporada 2020-21 el próximo fin de semana pero que regresará el próximo año con los verderones como uno de sus equipos. Se acabaron las especulaciones y los agobios para una plantilla que viajará el próximo sábado a Piélagos ya con la tranquilidad de que, pase lo que pase, estarán en la categoría. Lo cierto es que la derrota del Grupo Inmapa Filipenses ante el Conspur Bezana (71-75) lo aclaraba todo. Pasara lo que pasara ante el líder, la permanencia era para los verderones. Aún así, se hicieron los deberes como se debía ante un USALLa Antigua, todo hay que decirlo, que reservó a sus mejores jugadores pensando en una próxima fase de playoff para la que hace mucho tiempo tienen una plaza fija. Aún con todo ello, los verderones hicieron un gran partido –buenos números de Ánder Pérez, que ha dado un paso adelante en este final de temporada– en una temporada en la que queda en el regusto la sensación de que en sus manos tenían más baloncesto que lo que su cabeza les ha permitido en demasiadas ocasiones.

Porque así ha sido la temporada de los verderones, capaces de enlazar tres victorias consecutivas (CBLa Flecha, Grupo Inmapa Filipenses o Cantbasket04) para encauzar la salvación y relajarse en la cancha del colista, del UEMCReal Valladolid, para tener que llegar a su último partido en casa con la obligación de ganar y no tener que mirar al contrario. Una buena despedida ante su afición, a la que han echado de menos durante mucho tiempo esta temporada pero que, abierto el pabellón, no dudó en regresar dentro de los aforos permitidos.

Filipenses, Caja Rural Zamora y Real Valladolid, al descenso

Ya está todo decidido en el Grupo ABen una última jornada en la que, tanto por arriba como por abajo, todo ha quedado visto para sentencia. Estaba decidido hace tiempo quién sería el campeón, con un USALLa Antigua que tomó el relevo en la competición del Carbajosa, dominando con puño de hierro la categoría como hizo Carbajosa el año pasado. Pero se ha tenido que esperar a la penúltima jornada para decidir quién perdería la categoría. Había tres candidatos.Quedaba una plaza, aunque por average particular era el Grupo Inmapa Filipenses el que lo tenía todo en contra. Perdido con Ávila Auténtica y el CBLa Flecha, los palentinos estaban abocados al descenso. Aún así, aún tenía opciones si ganaba sus dos partidos y sus rivales perdían. No ocurrió. No fallaron sus rivales, pero sí fallaron ellos. Su derrota ante el Conspur Bezana (71-75) y el triunfo del CBLa Flecha (67-65) ante el Cantbasket04 lo dejaron todo listo para sentencia. Filipenses se unía al Caja Rural de Zamora (4-15) y al UEMCReal Valladolid (3-16) como equipos descendidos.