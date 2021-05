Susana Díaz pide adelantar las primarias en el PSOE andaluz

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido este jueves el adelanto de las primarias de su partido para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta, decisión que ha comunicado horas antes de que la Ejecutiva Federal active el inicio de este proceso, y ha confirmado que "por supuesto" se va a presentar.

Díaz ha comparecido en una conferencia de prensa media hora antes de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional convocada para debatir sobre este asunto, después de que la mayoría de las federaciones provinciales se hayan pronunciado -a favor o en contra- sobre el adelanto de las primarias, que previsiblemente se celebrarán en junio.

Con un atril en medio de un escenario colocado en el centro del patio de la sede regional del PSOE, Díaz, que vestía una camiseta con la leyenda (en inglés) "Ve el lado bueno de las cosas. Energía positiva", ha justificado su decisión ante el "ruido" interno generado, que está "erosionando" la imagen de su partido.

Es por ello que ha pedido "por responsabilidad" a la Ejecutiva Regional, que lo ha aprobado por unanimidad, que solicite a la Federal que las primarias en Andalucía se "celebren ya", aunque ha reconocido que hubiera preferido que se respetasen los calendarios que el Comité Federal aprobó para renovar las direcciones de todos los órganos del partido.

Díaz, que ha reclamado que sea un proceso "transparente y con garantías", ha desvelado que se enteró por los medios de comunicación de que la Ejecutiva Federal iba a poner hoy en marcha el proceso de primarias y ha asegurado que todavía no ha podido hablar con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"Le mandé un mensaje por la mañana, pero no he podido hablar con él; recibí una llamada del secretario de Organización, que en ningún momento me habló de primarias", ha asegurado, aunque ha confiado en poder hablar con Sánchez en las próximas horas.

"Yo no soy ajena al ruido incesante que se ha generado en mi partido, que impide que nuestra tarea de oposición llegue a la gente", ha lamentado, a la vez que ha subrayado que ella ha mantenido una posición de "respeto", mientras otros compañeros, que también "respeta", han pedido adelantar las primarias cuando aún no había convocadas unas elecciones en Andalucía.

"Hubiera preferido hacer primero un debate sobre las ideas y después sobre las personas, pero no ha sido posible", ha insistido, tras lo que ha señalado que ahora "la única palabra le corresponde a los más de 44.000 militantes en Andalucía, quienes votarán en libertad".

Asimismo, ha subrayado que ha respetado los "tiempos orgánicos" sin "distorsionar", ya que el PSOE afrontaba unas elecciones "muy complicadas" en la Comunidad de Madrid, pero "lamentablemente, no ha podido ser por más que me pese", pues otros compañeros han decidido plantear el adelanto de las primarias.

Prácticamente a la misma hora de su comparecencia, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha mostrado su disposición a presentarse también a las primarias: "Los compañeros del partido pueden contar conmigo, me van a tener siempre a disposición de construir, de escuchar y de convertir los proyectos políticos que los socialistas están desarrollando en los municipios en el gran proyecto regional de Andalucía", ha dicho en un acto en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Preguntada por Espadas, Díaz se ha limitado a señalar que "respeta" la decisión de todos los compañeros que quieran presentarse.