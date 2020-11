Podemos planteará una moción para el "rescate" de la cultura

La procuradora de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Laura Domínguez, anunció hoy que en el próximo pleno de las Cortes, que se celebrará los días 1 y 2 de diciembre, plantearán una moción para reclamar “un auténtico rescate al sector cultural, al que la Consejería ha olvidado”. “La cultura de Castilla y León se está muriendo, con responsabilidad directa de la consejería de Cultura, pilotada por Ciudadanos, que ha recogido el testigo de inmovilismo y desinversión del PP durante tantos años”, denunció.

Domínguez recalcó que “la cultura es segura”, y lamentó que haya sido “la propia Consejería” quien “ha afirmado que no lo es, y ha aprovechado la crisis generada por el COVID para tratar de eliminarla”. Así, expuso que Castilla y León es una de las cinco autonomías españolas que han perdido empleo cultural de todo el país en los últimos tres años, al pasar de 15.000 a 23.000, y recalcó que desde 2007, cuando se invirtieron en el sector 138 millones, hasta 2019, cuando la cifra se redujo a 64, se ha producido una desinversión del 53 por ciento.

Por ello, en el pleno plantearán la pregunta directa de “por qué quieren eliminar la cultura de nuestra tierra”, y realizarán una serie de propuestas ya que “necesitamos generar empleo, progreso y desarrollo en torno a nuestra cultura”. “No podemos pretender que la crisis del COVID sea la excusa para acabar de exterminar la cultura en la Comunidad”, advirtió.

Por ello, propondrán recuperar los niveles de inversión de 2007 en la actual legislatura, fomentar contrataciones durante todo el periodo que dure la pandemia con empresas culturales exclusivamente de Castilla y León, favorecer la reprogramación de actividades que hayan tenido que ser canceladas colaborando con las entidades locales, y fomentar nuevas industrias culturales, entre las cuales citó los videojuegos, la animación o el diseño.

Domínguez consideró que las ayudas que se han anunciado para el sector son “absolutamente insuficientes”, ya que “no han garantizado la liquidez del sector”, y por ello pretender aumentar de los 400.000 anunciados por la Junta, hasta el millón de euros, rescatando además a los autónomos del sector cultural y diferenciando las líneas de ayudas entre artes escénicas, audiovisuales, el sector del libro, la industria musical y la enseñanza del español.

En ese sentido, denunció que las tres líneas anunciadas los pasados meses de mayo y junio “aún no han llegado a los trabajadores del sector, no están resueltas ni publicadas en el Bocyl”. “Las ayudas no pueden tardar seis meses, desde abril aún no las han cobrado ytienen que llegar antes de que acabe el año, porque la gente de la cultura como todos los días”, recalcó.

“Es precisó plantear un auténtico rescate al sector cultural, al que la Consejería ha olvidado. La cultura nos rescató en el confinamiento y ahora queremos rescatarles a ellos”, remachó en declaraciones recogidas por Ical.