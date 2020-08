Bielorrusia pone en alerta máxima a parte del Ejército

El Ministerio de Defensa de Bielorrusia informó ayer que ha pasado a la tercera etapa de la inspección integral de las Fuerzas Armadas, una fase que incluye poner en alerta máxima a parte de las Fuerzas militares y convocar a los reservistas del Ejército.

El objetivo de esta iniciativa, publicada por el departamento a través de su canal en Telegram, es comprobar las capacidades y la preparación de las Fuerzas bielorrusas para las misiones en condiciones dinámicas.

Mientras, la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, defendió ante el Parlamento Europeo que las protestas en su país contra la reelección del presidente, Alexander Lukashenko, no son geopolíticas, por lo que «no son contra Rusia, ni a favor de Rusia», «ni a favor de la UE ni contra la UE».

En una intervención por videoconferencia desde Lituania, donde se encuentra autoexiliada, la política mantuvo que gracias a las manifestaciones sin precedentes contra las autoridades de Minsk, la nación «se ha levantado» en favor de una «revolución pacífica». «La demanda es clara, tener elecciones libres y justas», señaló.

La pugna entre el Gobierno de Lukashenko y el Consejo coordinador, creado por Tijanóvskaya, llegó en la jornada de ayer al Tribunal Constitucional del país eslavo, cuyo presidente, Piotr Miklashevich, no dudó en calificar al órgano opositor de «anticonstitucional».

«La Carta Magna no prevé la creación de órganos u organizaciones civiles con facultades legales para revisar los resultados de unas elecciones presidenciales», aseveró Miklashevich, tal y como informó la agencia Belta.

Estas declaraciones se produjeron después de la detención el pasado lunes de dos miembros de la directiva del Consejo coordinador, a los que las autoridades acusaron de organización de actos masivos no autorizados.

Ambos, la opositora Olga Kovalkova y el sindicalista Serguéi Dilevski, fueron condenados a 10 días de arresto administrativo.

La semana pasada, Lukashenko amenazó al órgano opositor con tomar medidas para «enfriar algunas cabezas calientes», al tiempo que acusó al Consejo de intento de la toma de poder en el país.