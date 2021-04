Ávila comunera revive en el Archivo Municipal

El Ayuntamiento de Ávila ha decidido, sumándose a la conmemoración del V Centenario de la revuelta comunera y reivindicando así el mucho peso que Ávila tuvo en aquella revolución contra el emperador Carlos V, mostrar al público una selección de documentos originales relacionados con aquel acontecimiento histórico que se guardan en el Archivo Municipal, una invitación que seguirá viva hasta este viernes.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, abrió las visitas a esa exposición , acompañado por la archivera municipal, Sonsoles Guillén, la cual recordó la «importantísima labor de custodia, conservación y divulgación» que realizan los archivos con todo tipo de documentos, que así quedan al servicio de la sociedad. Ángel Sánchez, por su parte, definió esta muestra como «una gran ocasión no solo para conocer los tesoros que guarda el Archivo Municipal sino también para profundizar en la historia de la ciudad y el protagonismo que tuvo en el movimiento comunero, con la redacción en Ávila de la que puede considerarse la primera Constitución», la denominada Ley Perpetua.

Esas visitas al Archivo, situado en el Palacio los Verdugo, comenzarán a las 9,00 y las 11,00, con una duración aproximada de una hora. Durante ese tiempo, a los participantes (con un máximo de cinco por visita) se les explicará de forma breve el momento histórico general en el que nació la revuelta de los comuneros y la situación concreta que se vivió en Ávila, para luego mostrarles manuscritos referidos a aquel episodio y explicar su significado histórico.

La visita, en la que también se hablará un poco más en general de la labor de custodia, conservación, garantía y divulgación que realiza el Archivo y de los testimonios del pasado abulense que conserva, incluye asimismo la visión del cuadro ‘La ejecución de los Comuneros de Castilla’, copia que Bernardino Sánchez hizo de la obra de Antonio Gisbert y que se ha considerado que ayuda a «contextualizar la actividad».

Los interesados para las pocas plazas que ayer quedaban libres deberán inscribirse de forma previa en el teléfono 920 354 014, haciendo constar su nombre y apellidos, DNI y número de teléfono, para una posterior localización, en el caso de ser necesaria. Igualmente, la inscripción puede realizarse a través del correo electrónico archivo@ayuntavila.com.

documentos. Son muchos los documentos que de ese episodio histórico y sus circunstancias se guardan en el Archivo Municipal, de los cuales se han seleccionado para estas visitas guiadas doce que se han considerado de una importancia y significación especial.

El más antiguo de ellos es un acta de Pleno municipal en la que se da traslado de la carta remitida por Carlos I anunciando su llegada a España, dada en Villaviciosa (Asturias) a 19 de septiembre de 1517, y el más ‘reciente’, la cédula de los Gobernadores del Reino perdonando a la ciudad de Ávila y a sus moradores que tomaron parte en el levantamiento de las Comunidades de Castilla, dado (sin concretar ni lugar ni fecha) en mayo de 1521.

Entre un documento y otro se sitúan, cronológicamente, siete cédulas de Carlos I –una haciendo saber a la ciudad de Ávila que ha sido elegido por emperador de Alemania, dada en Barcelona, a 6 de julio de 1519; otra convocando a los Procuradores de Cortes para el día 24 de marzo en Santiago, dada en Calahorra, a 12 días de febrero de 1520; una tercera diciendo que parte de estos Reinos y que deja persona encargada de su gobierno, dada en La Coruña, a 7 días de mayo de 1520; otra jurando y prometiendo que no daría oficio ni oficios a los que no fueren naturales de estos Reinos, dada en La Coruña, a 7 de mayo de 1520; otra mandando que no se hagan Juntas de ciudades y villas de estos Reinos sin licencia, dada en Valladolid a 14 de junio de 1520; una más mandando a la ciudad de Ávila que continúe cuidando del sosiego y tranquilidad que ahora tiene y lo haga también en lo sucesivo, dada en Valladolid, a 16 de junio de 1520; y la última, mandando que Diego Hernández Dávila, Procurador de Cortes que fue este presente año, dé al Concejo de Ávila por escrito razón de lo que en ellas hicieron él y el Licenciado de Henao, dada en Valladolid, a 22 de junio de 1520–, una provisión del emperador certificando e jurando bajo su ley y palabra que ni en las Cortes de Santiago ni fuera de ellas propuso a los Procuradores otorgasen ciertos servicios, y dos actas de Pleno municipal, una dando traslado de la convocatoria de Cortes y poder concedido por el concejo de Ávila a los procuradores Diego Fernández Dávila y al Licenciado Juan de Henao, de 3 de marzo de 1520, y otra dando traslado de las cartas remitidas por el regidor Sancho Sánchez Cimbrón en nombre del Concejo de Ávila al procurador Diego Fernández Dávila y al Licenciado Juan de Henao reclamando su venida a la ciudad para explicar su actuación en las Cortes de Coruña, de 5 de junio de 1520.