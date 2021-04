Las Navas se une a Arévalo y Arenas en el cierre hostelero

Las Navas del Marqués tendrá desde mañana cerrado el interior de su hostelería y las salas de juego y apuestas al estar por encima de los 150 casos de covid-19 por 100.000 habitantes a 14 días. Era un cierre que se venía esperando viendo los datos de los últimos días y que ahora sitúan a la localidad en 291 casos. Se une de esta manera a Arenas de San Pedro y Arévalo, que ya tenían este cierre.

A este respecto, Arenas de San Pedro, donde hoy mismo se realiza una convocatoria de vacunación, podría haber salido de estas restricciones al cumplir 14 días con ellas. Sin embargo, no se ha podido dar este paso dado que no han bajado de los 150 casos (está en 189), en una situación provocada, según explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado, por "brotes intrafamiliares y brotes mixtos "(familiar y social) por lo que se espera que vaya bajando pero hay que seguir contando "con la solidaridad de las personas y con las medidas no sanitarias". Si sigue aumentando "probablemente haya que hacer cribados en esa población", dijo.

En cuanto a Arévalo, reconoció que es una situación límite puesto que está en 150,75 casos pero "muy estabilizada". Sí que hubo algún momento que tuvo tendencia a crecer, dijo Casado, pero en un momento el indicador bajó por debajo de 150 y parecía que iba a decrecer pero no se ha mantenido por lo que "por prudencia" es importante mantener las restricciones porque "si levantamos la mano esta tendencia de estabilización en estos momentos seguramente estaríamos hablando de cifas más altas". Aseguró que entiende lo que es estar tan cerca de la situación del cierre pero recordó que Arévalo tiene más de diez casos y la tendencia está estabilizada o creciendo y hay que seguir esperando una semana más.