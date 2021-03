Sin goyas, pero con la alegría de ser "trinominado"

A veces no es necesario ganar un trofeo para saber que estás haciendo las cosas bien. Uno de los cineastas más destacados del 2021 en el panorama español, y abulense para más señas, David Galán Galindo, no triunfó haciéndose con alguno de los ansiados ‘cabezones’ a los que estaba nominado en la noche de sábado en los premios Goya por su película Orígenes secretos, pero logró hacerse hueco en la gran gala del cine español. La cinta era una de las elegidas para ser triunfadora de los galardones que se celebraron en Málaga este sábado 6 de marzo. Mejor guion adaptado, peluquería y maquillaje y efectos especiales... A todo ello se postulaba. Se sabía que había hecho las cosas bien, pero había que determinar si era el mejor entre todas las propuestas a juicio del jurado. Al final fue que no, pero nuestro abulense del séptimo arte ya se sentía de algún modo ganador sólo con ser propuesto.

Ha sido sin duda un gran año - grande pero distinto pues el estreno de su película fue en casa y con amigos- para este amante de los superhéroes nacido en tierras abulenses allá por el año 1982. 39 años tiene en su haber, buen hacer demostrado y ante todo ganas de seguir en este mundo del cine.Este domingo no pudimos contactar con él pero podemos dar fe de sus reacciones en la gala, rap mediante, divertido, espontáneo, prometedor... como es él. En su intervención musical ya dejó claro que como «trinominado» por su primera película ya se sentía vencedor, aunque fuera desde el salón de su casa.

Al fin y al cabo ese rap era el reflejo de lo que días atrás pensaba y que confesó en una entrevista que mantuvo con nuestro compañero David Casillas cuando conoció que había sido elegido para poder erigirse como ganador en esas tres categorías y sin obviar que poco antes había sido nominado también a los Premios Feroz.

A nuestro compañero Casillas le reconoció que sentía una satisfacción enorme por la triple nominación, no en vano hablamos de los «premios más importantes del cine español», y sobre todo porque una de esas nominaciones era por el mejor guion adaptado «que considero uno de los principales premios que pueden darse porque yo lo primero que me considero es un guionista, el creador de esos planos del edificio que es la película». Muy importante era para él la nominación al premio a los mejores efectos especiales, «ya que yo soy un defensor de los efectos físicos frente a los digitales siempre que sea posible».

No ganó, no logró estatuilla pero ya hace tiempo que confesó que «estar nominado es ya de verdad un premio, por lo que tiene de reconocimiento, y ver con quién estás compitiendo, gente de tantísimo nivel, te hace sentir que haber llegado ya hasta esas nominaciones es todo un triunfo».

Prometió en aquella conversación ir relajado a la gala y lo fue -aunque no se movió de su casa- e improvisó hasta un aplaudido rap, del que hablábamos al principio. Se sintió «el puto amo».

Hace unos días confirmó su ánimo para hacer una segunda parte de Orígenes secretos. Esperemos que siga manteniendo esa idea, aunque en España cueste más que en lugares como Estados Unidos. Que no decaiga.

Recordar que la nominación a mejor guion adaptado se producía porque la película se basa en una obra del propio Galán, pero que había adaptado junto a Fernando Navarro. En lo que se refiere a mejor maquillaje y peluquería el buen hacer era obra de Paula Cruz y al respecto de los mejores efectos especiales el mérito era para Lluis Rivera y Helmuth Barnert.