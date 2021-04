Los pequeños grandes héroes de la pandemia

Ellos fueron los pequeños héroes del confinamiento. De la noche a la mañana, los niños se vieron encerrados en casa por culpa de un virus que, en muchos casos, ni entendían. Sin cole, sin amigos, sin contacto con los primos o los abuelos... adquirieron una responsabilidad que no era inherente a su edad. Ahora, justo un año después de que acabara su confinamiento, se puede analizar la factura que esta crisis ha pasado a este pequeño colectivo.

La agudización de la pobreza, la brecha educativa y el impacto en la salud mental son algunas de las consecuencias que esta situación ha dejado en los niños, niñas y adolescentes españoles, según advierten las organizaciones de infancia, cuando se cumplen 12 meses de la primera salida de los menores tras 42 días encerrados por la COVID-19.

Tal día como hoy de 2020, los pequeños pudieron salir a dar un paseo por primera vez después de cinco semanas en sus casas. En concreto, esta medida de alivio supuso que los casi siete millones de menores de 14 años pudieran volver a tomar el aire acompañados de un adulto, durante un máximo de una hora y por zonas verdes a una distancia no superior a un kilómetro de sus hogares.

«Algunos nos decían que lo esperaban con mucha ansiedad, con ganas de encontrarse en el parque con algún compañero, de salir a correr o de agarrar la bici, pero también sentían temor. Los que habían vivido situaciones extremas, con algún familiar fallecido o enfermo, todavía tenían miedo de que el virus pudiera hacer daño a sus seres queridos», explica la responsable de Políticas Locales de Infancia y Participación de Unicef España, Lucía Losoviz.

Además, según añade la directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de la entidad, Catalina Perazzo, este desconfinamiento parcial fue «liberador», sobre todo, para los niños y niñas «en situaciones más vulnerables», como «aquellos que estaban viviendo con toda su familia en una habitación», que no pasaron igual el confinamiento que quienes vivían en un piso con varias habitaciones y terraza.

En este sentido, las organizaciones de infancia señalan que el confinamiento «puso sobre la mesa las desigualdades» que existen entre las familias. «Fue un cambio brutal en su vida y los impactos fueron desiguales según las condiciones en las que vivían: unos en hogares más pequeños o con más habitantes, otros cuyos padres no podían conciliar y acompañarles en las tareas educativas, otros que no tenían acceso a Internet... Se vio que había mucha desigualdad», comenta la responsable de infancia de Unicef.

Un antes y un después

Asimismo, recuerda que durante el confinamiento los pequeños se sentían «invisibilizados», pensaban que no se les «tenía en cuenta» y que no se les facilitaba información adaptada a su edad. Por ello, pidieron «formatos de información amigables» y fomentaron que «se respetaran los ritmos de los niños».

«La infancia no estaba en agenda», coincide la directora de políticas de Infancia de Save The Children, quien afirma que no se pensaba en cómo estaba impactando el encierro a los niños y niñas. No obstante, añade que en la desescalada ya se empezó a tener en cuenta a la infancia tomando unas medidas que fueron «adecuadas».

Ambas organizaciones consideran que los más pequeños fueron un «ejemplo de buen comportamiento» y siguen dando actualmente una «lección» a los adultos. «Después de un año, les vemos ir a las escuelas pero con sus mascarillas, sus geles, se juntan sus grupos burbuja... Te dan una lección de responsabilidad», asegura Losoviz.

En todo caso, las ONG avisan de que la pandemia, el confinamiento y la crisis económica y social provocada por el coronavirus han marcado «un antes y un después» en la infancia española, en cuanto a pobreza, brecha educativa e impacto en la salud mental.