TCM dedicará los sábados de diciembre a las parejas del cine

«Mi personaje en el drama Una mujer bajo la influencia (1974) era complicado», explica en sus memorias la actriz Gena Rowlands. «En una ocasión le dije a John: ¿Puedes explicármelo un poco más? Y me contestó: ‘Gena, he escrito ese personaje pensando en ti. Quiero que me sorprendas. Está en tus manos. Nadie lo conoce más que tú».

Ese John al que se refería Gena Rowlands no era otro que John Cassavetes, director del filme y su marido. Trabajaron juntos en siete películas y su compenetración fue total. «No necesito volver a ver sus películas», añadía la actriz, que cumplió el pasado mes de junio 90 años. «Cuando quiero, cierro los ojos y recreo desde el primero al último fotograma».

Cassavetes y Rowlands forman una de las parejas cinematográficas a las que TCM va a dedicar los sábados del mes de diciembre. Una programación que demuestra que amor y trabajo en el mundo del cine, no solo suman los respectivos talentos, sino que, en ocasiones, los multiplica, dando lugar a verdaderas obras maestras.

Federico Fellini y Giulietta Massina.A lo largo de todo este mes, los espectadores de TCM podrán ver también a Woody Allen y Diane Keaton, que trabajaron juntos, entre otros, en títulos como la oscarizada Annie Hall (1977) o en Hannah y sus hermanas (1986). «Cada experiencia cultural que tuve fue gracias a Woody. Él me hizo conocer a directores como Luis Buñuel o Ingmar Bergman, me llevaba a galerías de arte... Yo también quería ser cantante, como Annie, y compartía sus inseguridades», contaba la actriz en un libro biográfico.

Spencer Tracy y Katharine Hepburn, protagonistas de inolvidables películas como La costilla de Adán (1949) o Adivina quién viene esta noche (1967), son sin duda, una de las parejas más emblemáticas de la historia del cine. «En la pantalla representábamos a la típica pareja americana. Él era fuerte, pero vulnerable. Spencer era un actor nato, simplemente lo hacía, sin aspavientos. Era capaz de leer un guion y memorizarlo en un momento, con una concentración extraordinaria. Y nunca quería comentar una escena con antelación», recordaba la actriz de quien fue, durante años. su pareja fuera y dentro de las pantallas.

En el ciclo también se podrán ver clásicos como Giulietta de los espíritus (1965), de Federico Fellini, con Giulietta Masina, su esposa, al frente del reparto. Fellini dirigió a su mujer en cinco películas. Se conocieron en la radio y estuvieron casados durante 50 años. Su relación no siempre fue fácil. En Giulietta de los espíritus, la intérprete italiana compone un personaje lleno de ingenuidad y melancolía, una especia de guía que va llevando a los espectadores de la realidad a la imaginación. Después de que Federico Fellini muriera el 31 de octubre de 1993, la vida de Giulietta Masina se fue apagando lentamente y falleció apenas cinco meses después.

Humphrey Bogart y Lauren Bacall.Fue el final de una pareja que, como otras que forman parte de esta programación especial de TCM, demostró que amor y trabajo no son siempre incompatibles.

