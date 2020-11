El Madrid se fija en el mercado NBA

Sin tapujos ni mentiras. El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, fue ayer franco al explicar que siempre tienen «un ojo puesto en el mercado NBA», que esta semana vive sus días álgidos con multitud de movimientos, al tiempo que destacó que, pese a la mejoría de su equipo en los últimos encuentros, sus jugadores todavía no tienen «regularidad durante los 40 minutos».

«El mercado NBA no me da igual. He visto que han traspasado a Ricky Rubio. Nosotros tenemos que estar un poco atentos, no es que podamos fichar a Ricky Rubio, pero estamos atentos al mercado, yo por lo menos, faltaría más», valoró Laso, quien insistió, como ya hiciera la pasada semana, que le preocupaba «cero» la posible marcha de Facundo Campazzo.

Respecto al rendimiento de su equipo, celebró que «se va mostrando consistente». «Sigo pensando que todavía no tenemos regularidad durante los 40 minutos, algo que sí conseguimos en la Supercopa y las primeras jornadas de Liga. Nos ha faltado consistencia por las entradas y salidas de jugadores lesionados. Los tres equipos a los que hemos vencido ahora en Euroliga son duros y estoy contento con la mejora», valoró.

Tras disfrutar de más descanso del esperado una vez aplazado su partido ante el MoraBanc Andorra, el técnico dijo que «jugar muchos partidos implica un mayor cansancio físico y mental», pero también que «jugar menos a veces te hace bajar el nivel de concentración».

«El partido contra el Maccabi (hoy, a las 18,30 horas / DAZN) es una prueba. Es un gran rival con buenos anotadores en todas las posiciones. Tavares y Zizic son determinantes», advirtió.