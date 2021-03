Las pernoctaciones de enero, un 43% menos que en diciembre

La pandemia sigue avanzando a paso devastador por no pocas actividades económicas abulenses, muy especialmente las que están ligadas al sector servicios, al turismo y a la hostelería, pilares de nuestra economía. Recientemente el INE hacía públicos los datos de turismo rural y de nuevo las malas cifras siguen siendo el común denominador en nuestra tierra, aunque también en la Comunidad y en el país, pero más aquí.

Son datos correspondientes a enero, entonces ni siquiera estaba permitida la circulación de personas entre provincias de Castilla y León así que los datos se esperaban realmente como han sido. En ese mes llegaron a Ávila 345 personas (cinco de ellas extranjeras) y pernoctaron en 2.119 ocasiones (14 de fuera de España). El retroceso es respecto al mismo mes del año pasado del 93,7% en viajeros (un año atrás sumaban 5.529, puesto que aún no había empezado oficialmente la pandemia) y el de las pernoctaciones se sitúa en un -83,7%, con esas 2.119 frente a las 12.992 de doce meses atrás. Para hacernos una idea más clara de lo ocurrido, un apunte: en enero de 2021 Castilla y León ha sido lider en turismo rural en España con 13.000 pernoctaciones, una cifra que hace un año acumulaba casi ella sola la provincia de Ávila. Así que la tragedia es de dimensiones regionales y por supuesto nacionales. Ejemplo claro de lo que ocurre es el hecho de que Salamanca es la quinta provincia de España mejor situada en turismo rural y lo es con 757 viajeros y 3.500 pernoctaciones.

Quizá las cosas mejoren algo cuando se publiquen los datos de febrero ya que mediado ese mes al menos se abrieron las fronteras entre las provincias de la región y ya se sabe que en cuanto hemos podido y tal y como ocurrió en verano, rápidamente acudimos a las casas rurales a encontrar algo de libertad.

En cuanto a la oferta hemos de decir que aunque ha ido a menos no se nota tanto como en las ciudades y los hoteles ya que si en enero de 2020 había 730 establecimientos de turismo rural en Ávila ahora son 628, es decir un centenar menos. Las plazas se reducen casi en 1.000 y pasan de 5.782 a 4.796, pero lo realmente preocupante es el grado de ocupación que por plaza pasa de superar el 7,2% a no llegar al 1,5 y en fin de semana de ser casi un 17% a no llegar ni al 1,6; en cuanto a la ocupación por plaza se reduce del 9,7% al 2,9%. ¿Y el empleo? Pues 89 puestos de trabajo menos que hace un año, de 806 pasa a 717. Trágico en cualquier caso.

Quizá una visión más real la aporta la comparación con diciembre, que ya de por sí también fue malo. Entonces eran 675 establecimientos, 5.407 las plazas y la ocupación fue del 2,2% por plaza, del 2,7 en fin de semana, del 3,8 por habitación. Pérdidas, sí, pero mucho más matizadas e incluso con una nota positiva ya que el empleo el último mes del año alcanzaba a 689 personas y ahora son 717, todo según el INE. Respecto a viajeros y pernoctaciones diciembre se saldó con 1.219 y 3.717 por lo que las pérdidas son del 72% y del 43% un mes después. Noticia positiva la encontramos, la única a nuestro juicio, en la estancia media y es que aunque han venido escasos turistas si han elevado la estancia media pues son más de seis días los que se animaron a quedarse en enero, por los 2,3 de enero de 2020 y por los 3,05 de diciembre.