Life is Strange: True Colors

La joven Alex Chen llega a un pueblo minero de Colorado (EEUU) para ver a su hermano Gabe y se integra en la localidad, pero un accidente cambia toda la situación y Alex intenta averiguar qué ha sucedido. El segundo juego de la serie que desarrolla Deck Nine Games (tras Life is Strange: Before the Storm) demuestra que el estudio americano ha tomado el relevo al francés Dontnod Entertainment en la serie con el mayor de los aciertos, manteniendo ese realismo mágico en el que las habilidades paranormales (en este caso, sentir las emociones ajenas) interfieren en la vida cotidiana de personajes creados con profundidad psicológica en juegos que muestran temas como la enfermedad, la culpa o la pérdida. True Colors ha salido a la venta en todas las consolas y en PC.