La serie Tales celebra el 25 aniversario del lanzamiento de su primer juego, Tales of Phantasia en Super Nintendo, con una nueva entrega que tiene mucho cuidado en ceñirse a los pilares de la franquicia de rol: los combates en tiempo real y unas historias épicas, siempre con una calidad magnífica. En Occidente no es tan popular, pero en Japón Tales es una franquicia transmedia que añade a los 20 juegos más de 30 mangas y una docena de series de animación. Tales of Arise cuenta la historia de Alphen y Shionne, que intentan liberar a su planeta de un sometimiento de siglos, una aventura clásica con un sistema de combate muy fino bien diseñado. Ha salido en PC y en las consolas de PlayStation y Xbox.