Los ganaderos se manifestarán en Valladolid

Los ganaderos de Castilla y León se movilizarán el próximo viernes 19 de marzo, convocados por las organizaciones profesionales agrarias, en defensa de la permanencia de la ganadería en el territorio y en contra de la «sobreprotección» del lobo, defendida desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco). Especialmente están llamados los ganaderos de Ávila, que es la provincía de España donde se producen más ataques de lobos, recordaba Pedro Martín, vocesecretario general de UPA-Ávila. Con el objeto de respetar las limitaciones impuestas por el actual estado de alarma, la protesta consistirá en una caravana de vehículos, encabezada por tractores, que se concentrará a partir de las 11 de la mañana en el aparcamiento del Estadio Zorrilla y recorrerá calles principales de Valladolid, para concluir a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Con este acto, el sector quiere pedir «un diálogo serio» del sector con el Ministerio, para que reconduzca su postura de declarar al lobo ibérico como especie con protección especial en toda España, lo que, a juicio de las Opas, compromete «gravemente» el futuro de la ganadería extensiva y semiextensiva, vital para el medio rural y también para la sostenibilidad del territorio de Castilla y León.

Los ganaderos se oponen a la medida adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de incluir al lobo en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esta medida que propone el Ministerio provocará un incremento de los ataques en nuestra provincia, señala Martín, porque al haber menos control al norte del Duero, los lobos colonizarán otras provincias.

«En Ávila no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque somos la provincia que más ataques tiene de toda España». Con esta movilización las organizaciones profesionales agrarias convocates lo que quieren es que «deroguen la decisión, que nos convoquen a las organizaciones agrarias y saquemos el documento de estrategia para la consevación y gestión del lobo». Sobre este aspecto señala que tienen en su poder el borrador de este documento y «es infumable» porque «pretenden asegurar la expansión del lobo hacia el este peninsular para el año 2030 y al alcanzar las 350 manadas. Creo que para alcanzar las 350 manadas falta muy poco para llegar a ellas».

Estas organizaciones convocantes organizaciones piden ser partícipes en la gestión de ese documento y sobre todo «queremos que cualquier estrategia, gestión del lobo, se tenga en cuenta como eje central de desarrollo rural al ganadero. En caso contrario seguirá perdiendose la población rural, como está ocurriendo en estros momentos, ya que muchos ganaderos han decidido dejar la actividad por la presión a la que se ven sometidos por los ataques de los lobos. De esta forma, se van a degradar muchos pueblos de nuestra provincia». Reclaman, por otra parte, que las indemnizaciones que reciban por los ataques de lobos por parte de la administración no vengan de las ayudas de la PAC, sino de otros fondos que tiene que aportar la administración.

La persistencia pacífica entre el lobo y el ganado no está rigiendo, denuncia también Pedro Martín, que recuerda que los ganaderos abulenses llevan así mucho tiempo. «Porque cada vez hay más ataques. En el documento del plan estratégico se habla de vallar las explotaciones, con lo que los ganaderos no estamos de acuerdo . De esta forma se transformaría la ganadería extensiva en intensiva y se acabaría con este sistema de producción que mitiga más que contamina, que protege al medio ambiente y produce carne de mejor calidad. Tiene que haber una solución intermedia y a los ganaderos de extensiva nos tienen que dejar producir alimentos; tgeienen que permitir que se sigan desarrollandose los municipios. Si no hay ganaderos no hay municipios. Si no hay ganaderos, no hay gente en los pueblos y si no hay gente en los pueblos, no hay servicios y si no hay servicios, desaparecen los municipios. Es la triste realidad que tenemos en muchos pueblos de Ávila», se lamentaba el vicesecretario general de UPA.