Vacuna para los nacidos en el 58 y 59 en Arévalo el jueves

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Ávila organiza este jueves en Arévalo la vacunación de las personas nacidas en 1958 y 1959. Este llamamiento está dirigido a la población con tarjeta sanitaria de Sacyl, mutualistas y desplazados y se hace extensivo a los nacidos en 1956 y 1957 que no pudieron asistir en su día.

La vacunación se realizará en el frontón municipal de Arévalo para los convocados de los municipios de las zonas básicas de salud de Madrigal de las Altas Torres, Fontiveros y Arévalo.

El horario de vacunación será de 9:00 a 15:00 horas, según el mes de nacimiento:

-9:00 a 10:00 horas: enero y febrero

-10:00 a 11:00: marzo y abril

-11:00 a 12:00: mayo y junio

-12:00 a 13:00: julio y agosto

-13:00 a 14:00: septiembre y octubre

-14:00 a 15:00: noviembre y diciembre.

Los convocados deben acudir con DNI y tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. Si no pueden ir en esa fecha, no llamen por teléfono a su centro de salud: se informará de próximas convocatorias. No deben acudir las personas que se encuentren en cuarenta o aislamiento, si han pasado la infección COVID en los últimos 6 meses, si ya están vacunadas ni pacientes considerados de alto riesgo según la estrategia de vacunación, que serán citados individualmente.

