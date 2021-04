PSOE y UGT reivindican las 35 horas y equiparación salarial

El PSOE de Castilla y León y UGT, a través de la Federación de Servicios Públicos, exigieron hoy a la Junta que cumpla sus compromisos, acuerdos y la ley con los empleados públicos, que han pasado de los “aplausos” en la primera ola de la pandemia del COVID-19 al “olvido”. Sus secretarios generales, Luis Tudanca y Tomás Pérez, reivindicaron las 35 horas, la carrera profesional, la equiparación salarial y la defensa de los servicios públicos como arma para combatir la despoblación en la Comunidad.

Tudanca mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con miembros de la Federación de Servicios Públicos de UGTCyL, tras renovar su ejecutiva en la que continúa Tomás Pérez, como informa Ical. En el encuentro de trabajo también participaron la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones; la responsable de Función Pública del Grupo Parlamentario Socialista, Yolanda Sacristán, así como los responsables de Sanidad y Educación, entre otros, del sindicato.

El dirigente socialista, que deseó a los de la UGT el “mayor de los éxitos” en la defensa de lo público, reconoció el trabajo “enorme” e “ingente” de estos trabajadores que en ocasiones han hecho “a costa de su salud” en unos meses tan duros, en los que recordó que pese a estar en la primera línea de la batalla contra el virus solo han recibido aplausos, por lo que ahora consideró es el momento de que tengan “un reconocimiento que vaya más allá de lo honorífico”.

En la misma línea, Tomás Pérez puso de manifiesto el “olvido” y las actuaciones “poco edificantes” que han recibido, como el pacto cerrado por la Junta y Satse, que recordó es un acuerdo con “una parte de un sector”, que no representa ni siquiera al conjunto de la enfermería, y deja fuera a los docentes, que recordó son los peores pagados de toda España. Por ello, censuró que la Junta ahora se dedique a “dividir”, no solo negociando por sectores, sino dentro de cada uno de ellos, puesto que reiteró la mejora de las condiciones salariales de la enfermería no se aplicarán a los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales.

En esta línea, Tudanca planteó algunas de las demandas de UGT como la jornada de las 35 horas semanales, el desarrollo de la carrera profesional y, también, la equiparación salarial de todos los empleados públicos de la Comunidad. “Desde luego es lo que les debemos, la dignidad que les debemos”, manifestó el dirigente socialista quien se refirió también al ámbito sanitario, donde demandó mejoras en las condiciones laborales, el reconocimiento de méritos, avanzar en los incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura, la recuperación de la atención presencial y el “fortalecimiento” de la sanidad rural, para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos vivan donde vivan.

En el ámbito educativo, denunció el “olvido” de los docentes por parte de la Junta y la aplicación para ellos también de las 35 horas. En términos generales, criticó el “abuso de la temporalidad” la interinidad y la precariedad en la contratación de profesionales de los servicios públicos. Además, hizo una defensa de los servicios públicos, porque en su opinión es lo que ha salvado a la sociedad y ha permitido superar la pandemia, y una de las “pocas garantías” que puede frenar la “sangría” poblacional en el medio rural.

Así, Tudanca se puso a disposición de UGT, mientras el responsable de la Federación de Servicios Públicos defendió la necesidad de que todos los que se oponen a los “desaciertos” de la Junta se unan para que rectifique. Por ello, pidió ayuda al PSOE, el principal partido de las Cortes, el ganador de las elecciones autonómicas y el que a su juicio representa la opción mayoritaria en la Comunidad. Además, valoró la defensa “férrea” que la procuradora por León, Yolanda Sacristán, hace de los empleados públicos.

Tomás Pérez planteó en relación a las 35 horas que cuando leyó que el presidente Alfonso Fernández Mañueco asumía la negociación con Por Ávila pensó que ocurriría como con los sindicatos y recordó el dicho de su abuela de Tierra de Campos: “Obras son amores y no buenas razones”. Además, censuró la eliminación en la práctica del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para una minoría privilegiada, porque indicó los servicios se pagan con los tributos.

Finalmente, el dirigente de UGT defendió los servicios públicos como “eje vertebrador” o “punta de lanza” para luchar contra la despoblación. A su juicio no se puede hablar del medio rural si al mismo tiempo se quitan médicos, desaparecen los cajeros automáticos, se cierran las farmacias, no se abren las escuelas o institutos o no se mejoran las comunicaciones. Además, denunció que la Junta en lugar de contratar a personas que viven en el territorio, recurre a empresas “piratas” que incorpora a extranjeros por poco dinero.