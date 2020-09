Bale se marcha al Tottenham

El Real Madrid y el Tottenham confirmaron este viernes la llegada al conjunto inglés del delantero galés Gareth Bale, que jugará como cedido durante la próxima temporada 2020-2021 en el que equipo en el que se dio a conocer.

Sin embargo, Bale no podrá debutar inmediatamente con el Tottenham, puesto que ha llegado lesionado y estará fuera hasta mediados de octubre.

"Gareth se lesionó en la rodilla jugando para Gales en los últimos partidos de selecciones y, junto al inicio de La Liga y la Premier, ha tenido poco tiempo de pretemporada. Prevemos que estará preparado para jugar después del parón de selecciones de octubre", informó el Tottenham en un comunicado.

Siete años después de dejar los Spurs por cerca de 100 millones de euros con destino al equipo madridista, el de Cardiff vuelve a Londres y pone una pausa momentánea en el 13 veces campeón de Europa, del que se marcha con 16 títulos y 105 goles, pero tras vivir unos últimos meses complicados en su relación con Zinédine Zidane.

De hecho, el año pasado sólo jugó 20 partidos, la menor cantidad en sus siete años, y no participó en los últimos ocho de la temporada, pidiendo no ir convocado ni en el cierre liguero ante el Leganés ni en el duelo de Champions ante el Manchester City.

El galés aterrizó en el verano de 2013 para conformar la conocida BBC junto a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y sus siete años han estado marcado más por los altibajos en su estado de forma y por los problemas físicos, aunque ha sido clave en algunos de los títulos más importantes como la Copa del Rey de 2014 o la Liga de Campeones de 2018.

Bale se marcha cedido al Tottenham de José Mourinho tras ganar cuatro Ligas de Campeones (2014, 2016, 2017 y 2018), dos Ligas Santander (2017 y 2020), una Copa del Rey (2014), cuatro Mundiales de Clubs (2014, 2016, 2017 y 2018), tres Supercopas de Europa (2014, 2016 y 2017) y dos Supercopas de España (2017 y 2020).

El Tottenham Hotspur anunció este sábado el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, de 23 años y procedente del Real Madrid.

Reguilón llevará el dorsal número 3 en el club londinense, que se convierte en su nuevo destino tras haber estado cedido la temporada pasada en el Sevilla. El contrato que ha firmado le unirá al Tottenham hasta 2025.

Reguilón es el quinto fichaje del Tottenham tras las incorporaciones de Matt Doherty, procedente del Wolverhampton Wanderers, Pierre-Emile Hojbjerg, del Southampton, y Joe Hart, que llegó libre.

