El PP, preocupado por que no haya Plan Anual de Contratación

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ávila ha mostrado su preocupación por la capacidad de ejecución que tendrá en este ejercicio el Consistorio dado que aún, en pleno de mes de mayo, no ha aprobado el Plan Anual de Contratación 2021. Ante esta circunstancia, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Hacienda, Mario Ayuso, se pregunta “qué podrá ejecutar el equipo de gobierno en el presente ejercicio sin tener esa herramienta legal, y obligatoria para cualquier administración pública, en vigor”.

Según han explicado en un comunicado de prensa desde las filas populares, dada esa situación, los concejales populares trasladaron este asunto a la Junta de Gobierno Local del pasado 9 de abril, en la que solicitaron al alcalde que se solventara “a la mayor brevedad posible”. Recuerdan que el Plan Anual de Contratación del año anterior “se llevó a la Junta de Gobierno Local del 13 de febrero de 2020, pero este año se acumulan ya tres meses de retraso para comenzar el procedimiento de las licitaciones y posteriores ejecuciones, y hoy por hoy sigue sin aprobarse ni publicarse”.

Mario Ayuso subraya que, “si en 2020, habiendo aprobado el Plan Anual de Contratación el 13 de febrero, el equipo de gobierno no fue capaz de ejecutar siete millones de euros en inversiones que pasaron al presupuesto de 2021 como ‘autoherencia recibida’, este año, con un margen de actuación de tres meses menos, nos preocupa qué podrán ejecutar”.

El edil del PP insiste en que el Plan Anual de Contratación “se debe aprobar por las administraciones públicas, tal y como obliga la Ley, como paso previo para poder llevar a cabo cualquier contratación durante el año en curso”. Recalca que “todo este retraso lo arrastra el equipo de gobierno por no haber hecho los deberes a tiempo y no haber ratificado el Presupuesto en diciembre, sino el 31 de marzo” y finaliza señalando que “esta manera de proceder no es ni eficiente, ni transparente, ni íntegra por parte de quienes gobiernan este Ayuntamiento”.