"En España hay mucho nivel en el mundo felino"

Ávila acoge este fin de semana, y por cuarto año consecutivo, la Exposición InternacionalFelina que organiza en el Lienzo Norte la AsociaciónFelina Española. Así pues, nuestra ciudad se convertirá de nuevo en la capital mundial de los gatos, gracias a un evento que congregará a más de 150 animales únicos y de gran belleza que competirán (amistosamente, por supuesto) por convertirse en los mejores de la muestra.

Al frente de la AsociaciónFelina Española se encuentra Nieves Alonso, con la que hablamos sobre un encuentro que va camino de convertirse en todo un clásico del calendario del ocio abulense de finales del verano.

Ésta es la cuarta vez que la AsociaciónFelina Española organiza un encuentro en Ávila. La segunda, además, en pandemia, ¿con qué animo vienen a nuestra ciudad?

Pues con mucho ánimo y muchas ganas, la verdad. Llevamos todo un año sin celebrar ninguna exposición, a causa de la pandemia, y estamos muy ilusionados.Fíjate que la última que hicimos fue la del año pasado aquí en Ávila. Y ahora regresamos también en Ávila.

Así que es como si todo arrancara de nuevo...

Sí y lo retomamos con muchas ganas. Y encima en Ávila. Ávila nos gusta mucho, porque es un sitio donde nos lo ponen todo muy fácil, la ciudad es preciosa y el Lienzo Norte es una maravilla, con mucho espacio.

¿Cuántos gatos participarán este año en la muestra?

Pues al tener que reducir aforos, podremos llegar hasta los 150 gatos.

¿Y de cuántas razas?

¡Uf, muchísimas! Y además, razas que no se suelen ver con mucha frecuencia.

Por ejemplo, van a venir american curl, que son unos gatos que tienen las orejas rizadas hacia atrás. Pero también vienen muchos bengalíes, britsh short y long hair, siameses orientales, angoras turcos, chartreau, que son esos gatos azules muy grandes, gatos de esfinge, bosques de Noruega con su look salvaje... En definitiva, va a haber muchas razas y razas que se salen de lo habitual y que no se suelen ver muy a menudo.

Y nos consta que vienen también gatos campeones del mundo...

Pues sí. Va a haber un gato oriental de pelo corto que fue campeón del mundo en 2019 en Alemania.De hecho, es mi gato.Aparece de bebé en el cartel que anuncia la feria, en la fachada del Lienzo Norte.

Sabemos que resulta complicado poner un precio a estos animales, pero lo cierto es que son gatos también cuyo coste económico es muy elevado, ¿no?

Bueno, en cuestión de precio hay de todo, pero como con todo en la vida. Hay gatos de 300 euros y gatos de 3.000 euros. Es una pena que cuando hablas de dinero la gente suele pensar que los cuidadores son malos o que explotan a los gatos, que se hacen ricos con ellos. Y nada más lejos de la realidad. Los que de verdad sacan dinero con los gatos son los particulares que no pertenecen a nuestra asociación, que no respetan las normas y que venden los gatos muy baratos. Pero al final, lo barato sale caro.

¿Y cómo trabaja la AsociaciónFelina Española?

Nuestra federación es muy exigente en cuanto a la normativa de registro, de los test genéticos, de los ecocardiogramas que realizamos a los gatos... Nosotros buscamos la diversidad para no tener problemas de consanguinidad, no hacemos nunca cruces sin control y nunca criamos más de tres veces en menos de 24 meses. Tampoco entregamos gatitos de menos de doce o catorce semanas, hasta que no están vacunados y con el microchip puesto. Todo esto va sumando.

¿Qué respuesta esperan tener del público abulense este fin de semana en el Lienzo Norte?

Muy buena, porque en Ávila siempre hay bastante público. Y estamos seguros de que este año la gente va a responder igual, porque es una oportunidad de descubrir razas nuevas, como la ragdoll, unos gatos de mucho pelo y cara preciosa.

¿Hay nivel en España a nivel felino?

Mucho. En España hay mucho nivel en este sentido.Tenemos gatos que pueden competir a nivel mundial.De hecho, en 2019, de los 24 campeones del mundo, dos fueron españoles. Y uno, como decía antes, va a estar en la feria de Ávila.