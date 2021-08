Estabilizado el perímetro del incendio, sin puntos activos

Las labores de extinción realizadas en la noche del miércoles impidieron que el incendio, originado el pasado sábado en la N-502, entre los términos municipales de Cepeda de la Mora y Navalacruz y que ha arrasado la sierra de la Paramera en sus vertientes norte y sur, siguiera avanzando, de forma que cinco días después se consiguió estabilizar su perímetro, que se mantiene en aproximadamente 130 kilómetros, bajando además la intensidad de los dos focos que a última hora del martes permanecían activos en la cara sur de la sierra, aunque seguían siendo puntos calientes.

Son los datos actualizados ofrecidos por el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tomando como base la información técnica obtenida a través de dos vuelos de reconocimiento realizados durante la mañana de ayer y las imágenes con cámara térmica obtenidas de los puntos calientes, que apuntaban que «vamos por el buen camino y las expectativas son favorables de cara a ir bajando niveles y, por lo tanto, acercándonos también a la extinción definitiva de este incendio», indicó.

La noche del miércoles fue «tranquila, sin sobresaltos y el incendio no avanzó en su perímetro, aunque sí se registró alguna reproducción dentro de ese perímetro, a las que nos tenemos que acostumbrar en los próximos días, como las ocurridas en Mengamuñoz o San Juan de la Nava, precisamente donde se encuentran los molinos donde se estableció la línea de defensa del frente del incendio en la N-403, que fueron rápidamente sofocadas con medios aéreos», señaló Hernández Herrero, quien también confirmó que desde primera hora de ayer ya están abiertas al tráfico las carreteras que el martes permanecían cerradas, la AV-900, la AV-905 y la AV-P-415. También fue desmantelado el punto de acogida situado en el polideportivo de Burgohondo, lo que a juicio del delegado territorial de la Junta, reflejaba «la mejoría y la evolución favorable del incendio conforme van pasando las jornadas, que está prácticamente estabilizado». Eso sí, indicó que de momento «no hay previsión de que baje el nivel de peligrosidad (actualmente sigue en Nivel 2) ni del operativo, pues no puede haber relajación durante varias jornadas más».

El jefe de jornada, Alejandro Peñalvo, precisó que «a último hora de la tarde del martes el avance del incendio quedó controlado y durante la pasada noche -en referencia a la madrugada del miércoles- el objetivo fue mantener las líneas de defensa y hubo tranquilidad, con muchos medios desplegados».

Aún así, dado que la previsión para este miércoles era de subida de las temperaturas, «hay que estar vigilantes», afirmó Peñalvo, «dando continuidad a los medios aéreos y de tierra desplegados en la zona sur de la sierra y estando vigilantes en la cara norte».

Con todo, desde la Junta de Castilla yLeón quisieron mantener su mensaje de prudencia y no se aventuraron a precisar la superficie total calcinada, manteniendo solamente ese perímetro de 130 kilómetros pero no el número de hectáreas calcinadas, pues como explicó Alejandro Peñalvo, «en la zona sur del incendio se han ido haciendo lenguas y hay bolsas que no se han visto afectadas» por las llamas. «Esperamos poder mantener el perímetro», añadió.

Este miércoles trabajó en las labores de extinción del incendio, centradas en el control de puntos calientes y reactivaciones, un operativo de 300 personas, con 12 medios aéreos, incluido uno de coordinación. En concreto, según precisaron desde la Junta, entre los medios terrestres había siete agentes medioambientales, numerosos técnicos, seis cuadrillas de tierra, cuatro brigadas helitransportadas (Brif), cinco cuadrillas helitransportadas (Elif), seis autobombas con posibilidad de que pudieran incorporarse más en caso de necesidad, tres bulldozer y tres centros de mando autonómicos, así como dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con un total de 80 efectivos en la zona de Navalacruz, bomberos de Ávila y efectivos de otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

A todos ellos, la jefa del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Rosa San Segundo, quiso trasladar su agradecimiento y el de toda la Delegación Territorial de la Junta de Castilla yLeón en Ávila por el incansable trabajo, en condiciones muy adversas, que han venido realizando desde el pasado sábado, cuando se declaró el incendio, para sofocar las llamas, reducir todo lo posible su impacto medioambiental y sobre todo, garantizar la seguridad de las poblaciones afectadas y sus vecinos.

Por parte del Ayuntamiento de Ávila, ciudad que ha sido desde el primer día punto de acogida de las personas cuyos municipios fueron desalojados (Riofrío, Robledillo y Villaviciosa, anejos de Solosancho, y Sotalbo y su pedanía Palacios de Sotalbo), y de los componentes del operativo de extinción, confirmaron también este miércoles que, «siguiendo indicaciones de la Junta de Castilla y León», se procedía «a desmontar el operativo habilitado en el Lienzo Norte al no ser ya necesario». No obstante, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil continuó realizando labores de avituallamiento y asistencia en los municipios donde fuera necesario.

Y en cuanto a los medios de la Diputación Provincial de Ávila, sus cuadrillas siguieron trabajando en los núcleos más afectados por el incendio refrescando puntos calientes y asegurando el perímetro. El diputado de Consorcios se mantuvo ayer en la zona en contacto permanente con los alcaldes de los municipios afectados.