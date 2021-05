ERC y JxCat se acusan de dinamitar el acuerdo de gobierno

Las deterioradas relaciones entre ERC y JxCat están tocando fondo en las últimas horas, con acusaciones cruzadas de dinamitar las negociaciones para formar gobierno, lo que puede arrastrar a Cataluña a una repetición electoral en julio. A pesar de que ambas formaciones aseguran que lo último que desean son unos nuevos comicios, sus posiciones están ahora mismo tan enrocadas que, si nada cambia en los próximos 16 días, el 26 de mayo expirará el plazo límite para investir a un nuevo presidente de la Generalitat y habrá repetición electoral, hipótesis de la que ya se culpan mutuamente.

La baraja se rompió el pasado sábado, cuando el candidato de ERC, Pere Aragonès, anunció que ya no seguiría negociando un ejecutivo de coalición con JxCat, casi tres meses después de las elecciones del 14-F, y que a partir de ahora solo contemplaría gobernar en solitario. En este sentido, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, explicó que su partido se siente «decepcionado y estafado» por la formación de Carles Puigdemont, por lo que, para no seguir dilatando una negociación que no conduce más que a un bloqueo perpetuo, Esquerra solo negociará a partir de ahora la investidura de Aragonès para liderar un Govern en solitario, con el apoyo externo de JxCat, la CUP y los comunes.

Sin embargo, no está nada claro que Junts ceda sus votos para que el candidato republicano alcance la Presidencia si no hay acuerdo de gobierno: de hecho, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, instó a ERC a «reconducir» la negociación, para hacer posible un nuevo Govern de coalición, y descartó «regalarle» votos para permitir su investidura. «No es razonable que, cuando faltan 16 días para llegar a la fecha límite, haya un volantazo tan brusco, que pone clarísimamente en riesgo todo el trabajo hecho hasta ahora», lamentó.