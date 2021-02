La Cebrereña sigue sin poder de reacción

Burgos Promesas.

Quintana, D. Burgos, Serrano (Casado, 73´), Moyano, Mota, Barahona (Marc, 80´), Gabri (Santa, 73´), N. Heras (Michael, 80´), Óscar (Soto, 55´), Mario y S. Esteban.

Cultural Cebrereña.

Alberto, Juanma (Ivi, 37´), Titi (Adri, 54´), Pichu, Manu (Dani, 86´), Perdi, Grillo, Chino, Sebas, Terleira y Pablo.

Árbitro.

Víctor Laín (Soria).

Tarjetas amarillas a los locales Mario López y Gabri; y a los visitantes Manu y Sebas.

GOLES.

1-0 (3´) Gabri. 2-0 (47´) Mario. 3-0 (77´) Soto.

INCIDENCIAS.

Encuentro aplazado correspondiente a la jornada 11, disputado en el campo de Castañares.

Demasiado castigo sufrió la Cultural Cebrereña en su visita a Burgos Promesas. Y es que, pese al 3-0 final, los verdiblancos ofrecieron una buena imagen en la Ciudad Deportiva, tuvo el balón y ocasiones, pero pagó muy caro su mal inicio, tanto en la primera como en la segunda parte, y un error a la hora de defender un saque de esquina.

La Cebrereña visitaba al Burgos Promesas para disputar el encuentro correspondiente a la undécima jornada de liga que quedó aplazado en su día. Un triunfo ante los burgaleses se antojaba vital para el equipo abulense, que necesitaba los tres puntos para escapar de la penúltima posición de la tabla. Pero lo más importante para los visitantes era, de entrada, no encajar goles, un planteamiento que se fue al traste cuando apenas había habido tiempo para nada. Y es que el equipo visitante no salió bien al terreno de juego y lo pagó caro, encajando el 1-0 cuando apenas se cumplía el minuto 3 de partido, en un despiste que Gabri no desaprovecha. Pese a ese mazazo, la Cebrereña no se vino abajo, se recompuso y se empleó a fondo para hacer su partido, disputándole el control del balón a su rival, buscando la puerta contraria e incluso generando ocasiones claras de gol ante un Burgos Promesas que, con el marcador a favor, dio un paso atrás.

Así, sobre todo Terleira protagonizó hasta tres llegadas claras al área contraria, aunque no consiguió definir. También Pablo pudo firmar el empate en un remate al segundo palo que le salió demasiado flojo, directo a las manos del portero.

Y por si todo eso fuese poco, la lesión de Juanma en el minuto 37 desmontaba otra vez los planes del equipo visitante de cara a la segunda mitad.

Las cosas se complicaron aún mas en el inicio de la segunda parte. Una vez mas la Cebrereña no saltó bien al terreno de juego y apenas habían transcurrido dos minutos de la reanudación cuando Mario convertía el 2-0 para los burgaleses.

Una vez más la Cebrereña pagaba muy caros sus errores, aunque como ya sucedió en la primera parte, el equipo no se vino abajo.

Con el 2-0 en el marcador, Burgos Promesas cedió el balón a su rival y se mantuvo agazapado atrás, tratando de desbaratar el juego de su rival, que no bajó nunca los brazos.

Los abulenses movían bien el balón y buscaban la meta contraria, y tuvieron una gran ocasión para haberse metido en el partido cuando a Terleira recibía un pase entre líneas y se quedaba solo ante el portero, pero acababa siendo derribado. Pedían penalti los visitantes, aunque el colegiado señaló fuera de juego.

Las esperanzas de los visitantes acabaron de diluirse por completo en el minuto 77, cuando un saque de esquina mal defendido acababa significando el 3-0 merced al remate de Soto.

De ahí al final ya no hubo historia. Sin apenas recambios en el banquillo, con el equipo agotado y sin demasiadas opciones ya de remontar tres goles en contra, la Cebrereña se fue diluyendo ante un Burgos Promesas que ayer se mostró muchos mas efectivo que su rival, que empata a puntos con el cuarto clasificado, mientras que los cebrereños no salen de la zona baja de la tabla.