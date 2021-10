El alza de la incidencia covid se achaca a los temporeros

El aumento de la incidencia de la COVID-19 en Ávila, que según el último dato (facilitado el jueves) se sitúa en 93,24 casos acumulados por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, no está relacionado con las fiestas de La Santa sino con la actividad de los temporeros agrarios de la fresa, según ha asegurado este viernes el jefe del Servicio Territorial de Sanidad, Luis González Maroto. Y es que, según comento, se están registrando "brotes importantes" que afectan a este colectivo, una situación que también se da en Segovia y que tiene "un handicap", y es que "en muchos casos estas personas no están vacunadas y, aunque se lo hemos ofrecido, no quieren vacunarse". El aspecto positivo, señaló, es que la campaña de la fresa tiene prevista su finalización en este mes de octubre, de ahí que se espera que próximamente "pueda estabilizarse la pandemia".

Esta situación también se traslada a la hospitalización, de manera que "más del 80%" de las personas ingresadas -5 en la planta y 4 en la UCI- pertenecen al colectivo de temporeros. Algunos pacientes con neumonía bilelateral "no están vacunados" y las edades que se registran en la UCI rondan los 40 años.

Aunque no precisó el número de casos que afectan a este colectivo, González Maroto señaló que "si nos quitasen los brotes de los temporeros, tendríamos una situación bastante óptima". La incidencia acumulada de Ávila es la segunda más elevada de la comunidad por detrás de la Segovia, que alcanza los 108 casos. El último dato habla de 15 brotes activos en la provincia.