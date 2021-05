SOS Turismo Rural se concentra en defensa de "aforos justos"

La plataforma SOS Turismo Rural, que engloba a más de 600 propietarios y empleados del turismo rural en la comunidad, buena parte de ellos de Ávila, ha convocado una concentración reivindicativa para el próximo domingo 16 de mayo a las 12 del mediodía en la sede de las Cortes de Castilla y León para protestar contra lo que califican de "medidas injustas" para sus negocios por parte de la Junta de Castilla y León durante la desescalada. Bajo el lema 'Por un turismo rural seguro y económicamente viable', trabajadores y propietarios de alojamientos rurales pondrán de manifiesto su descontento contra el "agravio comparativo" que, afirman, se está realizando desde el Gobierno autonómico por las restricciones de aforo y núcleos de convivencia, a su juicio "mucho más drásticas que con otro tipo de establecimientos como restaurantes, bares y hoteles".

Para explicarlo ponen de ejemplo que un grupo de 6 personas no convivientes pueden comer dentro de un local en un restaurante sin mascarilla en una misma mesa en nivel de alerta 4 y luego podrían pernoctar sin problema en una vivienda particular o en un hotel, pero no podrían alojarse en las casas rurales y viviendas de uso turístico, al estar limitado su uso a una ocupación máxima de 8 personas procedentes de dos núcleos de convivencia. SOS Turismo Rural también reprocha que existan "diferencias" entre las distintas comunidades autónomas, de manera que lo que la plataforma exige es "igualdad de condiciones en todos los ámbitos para nuestro sector", al considerar que las reservas "se discriminan a favor de las regiones donde menos limitaciones se exigen en este momento".

Así, las principales reivindicaciones que exige SOS Turismo Rural Castilla y León es que se revisen las nuevas limitaciones de aforo en esta desescalada, establecidas en esas 8 plazas el máximo de ocupación de los alojamientos rurales, independientemente del número de habitaciones, su superficie o de la capacidad que la Consejería de Turismo les concedió en su inscripción, y que se elimine también el límite máximo de dos grupos de convivencia estable. Todo ello teniendo en cuenta que esta limitación de convivientes se exige durante todos los niveles de alerta, hasta el 1 inclusive, requisito que no se establece para ningún otro sector.

Desde la plataforma se hace un llamamiento a que cualquier persona se una libremente a estas reivindicaciones, puesto que "son muchos los empleos del entorno rural que dependen de esta actividad", señalan.