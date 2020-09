Mañueco pide controles para frenar la movilidad de positivos

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió ayer que es fundamental para controlar la pandemia que se «impida la movilidad y no salgan de casa» los casos positivos o sospechosos y ahí «deben emplearse todas las administraciones», tanto en la región como entre comunidades. Este es uno de los planteamientos que llevará Fernández Mañueco a la reunión que tendrá lugar el lunes con los presidentes de Madrid y de Castilla-La Mancha, convocados por la titular del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz-Ayuso.

En la rueda de prensa ofrecida tras participar en la Conferencia telemática de Presidentes presidida por Pedro Sánchez, Fernández Mañueco recordó que esta semana ya hubo otra reunión entre los consejeros de Sanidad de estas tres comunidades y el ministro Salvador Illa, con «muy buen clima» y el espíritu «de mejora y colaboración, de compartir planteamientos», sin «ideas prefijadas», que también llevarán a la reunión del lunes.

Pero, a su juicio, «algo fundamental» es limitar la movilidad de los casos positivos y sospechosos, que cumplan su cuarentena, y que se les impida salir de casa tanto dentro de su comunidad como entre autonomías. El titular del Ejecutivo de Castilla y León explicó que en la Conferencia de Presidentes de ayer no se ha hablado de pedir el confinamiento para Madrid, y la propia reunión del lunes pone en marcha un «espíritu de colaboración que es la mejor manera de afrontar los problemas que pueda haber entre comunidades limítrofes», informa Efe.

Además, detalló que están trabajando en el contenido de esa reunión y, en la línea de lo que le trasladó esta semana la consejera de Sanidad, Verónica Casado, al ministro Illa, analizarán el transporte colectivo, en concreto la seguridad en el AVE con Madrid, que depende del Gobierno. En esa línea analizarán «protocolos» para ver cómo se puede mejorar la actuación en las zonas fronterizas.

Fernández Mañueco insistió en la necesidad de «vigilar» desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las policías locales para que se cumplan las cuarentenas, ya que no puede ser que la «actitud irresponsable de unos pocos» empañe la del resto. El máximo dirigente regional insistió igualmente en la fundamental «máxima colaboración entre administraciones» regionales, locales y nacionales.

Economía

Por otra parte, Fernández Mañueco pidió ayer al Gobierno que se mantengan al menos las mismas entregas a cuenta para consolidar el techo de gasto de los próximos presupuestos y subrayó que el modelo de financiación no se debe «alterar» por los fondos extraordinarios por la covid-19. Esa fue una de las demandas que realizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la Conferencia de Presidentes celebrada esta mañana en la que se repasó la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas para el inicio del curso escolar, donde Fernández Mañueco reclamó los mismos criterios y actuación para toda España, como en el caso de cierre de colegios por contagios.

Fernández Mañueco planteó que el fondo extraordinario de 16.000 millones a las comunidades se extienda al ejercicio de 2021, en un apartado en el que criticó los criterios de reparto ya que con los ordinarios del modelo de financiación Castilla y León habría contado con 110 millones más. Como avanzó en el pasado Pleno de las Cortes, el presidente de la Junta trasladó a Pedro Sánchez que las conferencias de presidentes tengan una preparación previa y que no sean una «sucesión de monólogos», sino que se llegue a acuerdos.